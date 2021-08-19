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影／阿富汗少女崩潰趴機場鐵門　哭求美軍放行上機　嘶喊畫面引心碎

▲▼ 阿富汗女子哭求美軍放行。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗女子哭求美軍放行。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

極端組織塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾，隨後掌控總統府，大量民眾得知消息之後奔赴機場，試圖逃離出境，大批阿富汗民眾更是包圍美軍運輸機。如今更有第一線影片曝光，阿富汗少女趴在欄杆哭求美軍放行，最後卻仍然被留在原地，畫面流出後，讓網友心疼不已。

根據《獨立報》報導，塔利班掌控阿富汗總統府後，也控制了當地機場，甚至在機場都能聽到槍聲大作，場面十分火爆，就連等待搭機的民眾都深怕會遭到流彈擊中。

一段影片顯示，有一名少女和民眾擠在機場的鐵門外，哀求美軍將她帶離現場，但卻遭到對方拒絕，讓她當場痛苦流涕，趴在欄杆。而少女更是崩潰地哭喊，「塔利班要來了！塔利班要來了！」該段影片瞬間在社群媒體上瘋傳，發文網友更直稱這一幕「讓人心碎」。

事實上，儘管包含美國、英國、加拿大以及德國在內的部分西方國家已經承諾願意接受數千名的阿富汗難民，但實際上由喀布爾出發，飛往這些國家的班機上卻又一半的空座位。塔利班包圍機場後，就算是持有旅遊證件的人也很難進入機場，對於沒有有效證件的人而言，逃離阿富汗的機會更是渺茫。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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