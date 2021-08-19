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阿富汗總統逃亡「女兒爽住紐約豪宅」　現況影片曝光超諷刺

記者張靖榕／綜合外電報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）為躲避塔利班掌控出逃阿富汗，全國各地因塔利班掌權出現恐慌和恐懼的情況。然而相對於阿富汗境內仍然混亂的內戰狀況，甘尼的女兒被美媒直擊，在紐約過著藝術家般的舒適生活，還住在一處豪宅裡。

▲▼阿富汗總統甘尼42歲女兒瑪莉安姆（Mariam Ghani）。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗總統甘尼女兒瑪莉安姆在美國過著藝術家生活。（圖／翻攝自推特）

甘尼的42歲女兒瑪莉安姆（Mariam Ghani）是在紐約布魯克林出生，並在馬里蘭州的鄉間長大，其藝術作品在還能在大型博物館裡看見。《紐約郵報》於周二（17日）直擊訪問瑪莉安姆，對於父親倉促逃離阿富汗，甚至帶著從國安基金中捲走的大量鉅款離開，以及塔利班重新掌權阿富汗有什麼看法，但戴著口罩的瑪莉安姆拒絕回答，也不願回答「父親在哪裡」的問題，直接在記者面前關上家門。

報導指出，瑪莉安姆是一名藝術家和電影從業人員，平常享受她在布魯克林豪宅的波西米亞生活，豪宅坐落的地方還是在一個相對安靜的郊區，與有名的餐廳相距不遠。

甘尼政權被推翻後，瑪莉安姆曾在自己的Instagram帳號發文，表示對情況的發展感到憤怒、悲傷，也非常恐懼，並表示自己現在正努力做一些能幫助遠在阿富汗的家人和朋友的忙。

甘尼15日逃離阿富汗後，被俄羅斯媒體爆料捲走近1.7億美元（約新台幣69億元）的大量現金，裝滿整整4台車和一架直升機，最後還因為太多而被迫留下一些。阿富汗駐塔吉克大使更呼籲國際刑警，應將貪污總統逮捕回國。

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