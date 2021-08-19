美國防疫南北戰爭！　南方全力阻擋「強制戴口罩」命令進入校園





▲美國南方許多州不願意戴口罩，與仍著重防疫的北方州差很大。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山18日專電

華盛頓州今宣布全州室內口罩令，並要求所有學校教職員接種COVID-19 疫苗，相對於美南數州反對學生戴口罩，西北州規定轉嚴，浮現公衛的「南北戰爭」。

華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）辦公室今天表示，室內戴口罩的規定自8月23日起生效，僅有小型、不對外接觸民眾的辦公室，以及所有參與者都接種疫苗的私人室內聚會可免戴口罩。

「不接種疫苗就失業」。早在8月初，英斯利已下令所有州政府員工和醫護人員必須在10月18日前完全接種疫苗，否則將失去他們的工作。

華州今天的強制疫苗令再擴及到教育工作者，同樣是訂在10月18日，凡幼稚園到高中及大學的教職員、義工和包商等，不打疫苗就意味著沒有工作，健康情形不允許和特殊宗教信仰者可免於這項疫苗接種令。

面對Delta變異病毒來勢洶洶，美國西北州當中，華盛頓州並不是第一個對公職、醫護與教育人員實施強制接種疫苗的地方。

加州州長紐松（Gavin Newsom）於11日下令公、私立學校教職員若不接種疫苗，就必須每週定期檢測；另外，俄勒岡州要求醫護人員在9月30日之前完全接種疫苗，否則將每週定期採檢；夏威夷州對政府員工和教師也有類似的規定。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）評論員魏斯特尼特（Danny Westneat）於14日指出，60%已接種疫苗的人對於40%拒打疫苗的人失去耐心，不過他認為「不接種疫苗就失業」的政策，政府要求民眾接受緊急授權的疫苗，不然就得失去工作，勢將引起反彈。

他傾向給予檢測的選項，畢竟棉花棒進到鼻孔戳一下的感覺並不舒服，長期而言，多數員工最終會接種疫苗。

「高傳染性的疫情需要社區的群體反應，各走各的個人主義路線行不通，」魏斯特尼特說，在疫苗獎勵金失效之後，美國人又得恢復戴口罩，現在又提出「打疫苗不然就失業」。

部分美南州採取截然不同的做法，佛羅里達共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis ）下令限制管理公立學校的學區辦公室要求學生戴口罩；田納西州、德州和阿肯色州都極力阻擋強制戴口罩的命令進到學校。

美國有如陷入超現實的公衛「南北戰爭」。疫情爆發18個月以來，對於如何儘快平靜地回到疫後新常態，美國人依舊沒有一個共識。