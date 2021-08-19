美前國務卿喊話拜登：應加強對台承諾！　批撤軍阿富汗傷美國信譽

▲美國前國務卿萊斯批評拜登說話不厚道。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國布希時代國務卿萊斯（Condoleezza Condi Rice）針對阿富汗問題投書媒體，表示拜登指責阿富汗軍隊不願意打仗，導致整個國家被塔利班控制是不公正的，「不，他們沒有選擇塔利班。」她也指出美軍匆促撤離人員以及喀布爾機場的混亂，甚至是平民從軍機上墜落死亡，都嚴重損及美國的威信；她認為政府應該加強對盟友的承諾，尤其是台灣，並聯合盟友施壓塔利班，將傷害減至最低。

萊斯17日投書《華盛頓郵報》，塔利班進入喀布爾後，拜登卻將政府迅速垮台以及喀布爾國際機場的撤退混亂，怪罪給阿富汗人，認為阿富汗政府軍部隊缺乏戰鬥意志是失敗主因，並說美國政府將決定前途的機會交給阿富汗人，但無法給他們為了這個前途奮戰的鬥志。萊斯認為，拜登這樣說等於是在說阿富汗人自己選擇了塔利班。

「不，他們沒有選擇塔利班」，萊斯反駁拜登的說法，「他們和我們並肩作戰然後死去，幫助我們圍剿蓋達組織。」她說和阿富汗人及盟邦合作，美國才得以在全世界建立起反恐體系，並保護家園的安全，但阿富汗政府最後會迅速垮台的原因，是因為失去了美國和盟軍的空中武力，而且塔利班同時放話說若抵抗的話就會殺光全家，最終才會變成政府軍放下武器直接投降的局面。

萊斯表示美國近4任總統在阿富汗問題上都曾犯下錯誤，但她明顯不同意拜登的撤軍決定，她以美軍在東亞的例子，美軍到現在為止常駐在南韓的仍有2.8萬人，因此從技術上來說，「我們最長的戰爭不是阿富汗，而是韓戰。」她說當年韓戰以停戰落幕，南北韓分治到現在已經70多年，這就代表即使武力精良、經濟發達如南韓這樣的國家，都沒有辦法在失去美軍援助的情況下單獨威懾北韓。

萊斯表示美國長期駐軍南韓所帶來的區域穩定，證明這項決定的價值，除了穩定朝鮮半島，還成為印太地區不能忽視的存在。她說現在美國必須面對匆促徹對阿富汗所帶來的後續影響，至少要替仍相信美國能拯救他們的阿富汗人設置避難所。

萊斯表示美國撤退除了本身信譽受損，中國、俄羅斯和伊朗等反美大國也在觀察美方接下來的動靜，因此美國是時候加強對盟國的承諾和支持，向是伊拉克、烏克蘭，「尤其是台灣」。