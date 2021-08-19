喝到「阿嬤的私釀酒」　半個月16人暴斃、2命危

記者黃翊婷／綜合報導

立陶宛第二大城市考那斯（Kaunas）發生集體酒精中毒暴斃事件，從8月初至今至少已有16人死亡。當地檢方證實，這16名死者應該都是喝到同一名供應商販售的私釀酒，不排除受害人數還會增加，目前已經依過失殺人罪嫌逮捕一名63歲的婦人。

▲立陶宛半個月內有16人因酒精中毒暴斃。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文當事人無關）

根據立陶宛媒體《15min》報導，8月6日先是有3位民眾因為酒精中毒，送往考那斯醫院急救仍宣告不治，沒想到這只是死亡浪潮的開始，因為酒精中毒而死亡的人在短短半個月內攀升至16人，另外還有2人命危，仍在醫院接受治療當中，受害者年齡分布為30至60歲。

考那斯警方及檢察官警在最先的3名受害者死亡時，便警覺事態不對，立即著手進行調查，並查獲裝有5公升不明液體的容器，初步推測應該是有人在販售混合甲醇的私釀酒。檢察官立波克維辛（Auksė Lipkevičienė）17日表示，檢警已經拘留多名嫌疑人，其中一名63歲的婦人被依過失殺人罪嫌逮捕。

當地臨床毒理學博士蘇爾庫斯（J. Šurkus）解釋，這16名死者疑似是食用甲醇導致中毒，「這是一種非常陰險的毒藥，可能是最毒的酒精替代品」，輕微症狀包含腹痛、頭痛、噁心、嘔吐，但如果攝取過量，除了有死亡的風險，可能也會導致失明等不可逆的傷害。

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