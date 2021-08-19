消息人士：台、日執政黨「2+2安全對話」　最快本月舉行

▲日本自民黨參議員佐藤正久兼任台灣議題專案小組召集人。（圖／翻攝自Youtube@佐藤まさひさの国会教室）

記者張靖榕／綜合外電報導

日台進一步接觸，日媒引述消息人士指出，日本執政的自民黨計畫最快本月將和台灣民進黨聯繫，針對區域安全問題進行會談，此次會談被視為日台的「2+2安全對話」。

《日本時報》（The Japan Times）18日發布一篇報導，內文開頭附上一張台北國父紀念館憲兵正升起青天白日旗的照片，報導標題為《日本自民黨計畫與台灣執政黨進行安全談話》。報導引述消息人士指出，自民黨計畫最快本月就與民進黨進行會談。

消息人士透露，會談邀請是由日方提出，與會人士包括自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久，以及自民黨國防部會會長、眾議員大塚拓；台灣方面的與會者名單尚未敲定，而此次會議模式將透過線上視訊方式舉行。

此次會談是自民黨首次提出，雙方預計在會談中討論促進台日雙方交流的議題，而主議題便是安全問題。

由於台灣和中國逐漸緊張，自民黨今年2月在其外交部部會底下建立台灣專案小組，負責針對台日關係進行討論。台灣專案小組6月呼籲自民黨，應與台灣方面加深關係，並對中國侵台的可能做好準備。