　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗總統出逃後首發聲！　否認捲47億元鉅款落跑：我正打算回國

記者張靖榕／綜合外電報導

拒絕挺身抵抗、為保小命選擇攜帶大量現金落跑的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），先前被爆4輛車和1輛直升機載滿現金，甚至出現「錢太多了帶不走」的情況。阿富汗駐塔吉克大使18日更指出，甘尼「捲款潛逃」的現金金額實際上高達1.69億美元（約新台幣），約新台幣47億元。

▲▼阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／翻攝自甘尼臉書）

▲阿富汗總統甘尼表示，正在進行協商諮詢，計畫返回阿富汗。（圖／翻攝自甘尼臉書）

綜合外電報導，甘尼上周日（15日）在個人粉專上宣布為了不讓喀布爾淪為血城，他只好被迫出逃，期間傳出他逃往塔吉克或烏茲別克，直到最近他的去向終於被確認。阿拉伯聯合大公國（UAE）外交部首度證實，甘尼及其家人已落腳該國境內，他們因「人道原因」受到歡迎。

俄羅斯駐喀布爾大使館此前爆料，甘尼是帶著幾輛載滿現金的汽車與直升機出逃的，因為錢太多還被迫當場拋棄其中一些。18日上午，阿富汗駐塔吉克大使宣稱，72歲的甘尼實際上是帶著高達1.69億美元的現金逃跑，那些錢全都是從國家基金掏空而來，該名大使更呼籲國際警察應該立刻逮捕他。

甘尼在國家機場陷入混亂、塔利班掌權之後，18日首度發聲，表示對於他帶著大量現金逃跑的指控「完全沒有根據」，「全部都是謊言」！他更重申當初匆忙出走喀布爾，是在與官員討論後接受的建議，離開祖國的決定是出於被迫，「如果我留下來，我將得見證喀布爾被血腥圖城。」

甘尼進一步指出他支持前朝政府官員與塔利班進行的談判，他也在商議回國事宜，「我正在諮詢返回阿富汗的建議，如此我才能繼續努力推行正義、真正的伊斯蘭和國家價值。」

此前自稱神學士的塔利班表示，他們希望和平轉移政權，並已宣布大赦前朝政府官員，呼籲各方政治領袖「進京」到喀布爾詳談新政權的組成事宜。

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
女網紅拍片慘遭「400淫狼」集體性騷！　扯爛衣服還拋到空中
「讓開將軍」涉共諜20萬元交保　凌晨百萬雙門進口車接駕
阿富汗總統出逃後首發聲！　否認捲47億元鉅款落跑：我正打算回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍撤離阿富汗期限擬延後！　拜登：會留守到所有美國公民離開

塔利班奪權爽玩碰碰車！　隔天直接放火燒掉遊樂園

伊朗總統宣布與中俄合作　在美軍撤離後建立阿富汗和平

消息人士：台、日執政黨「2+2安全對話」　最快本月舉行

阿富汗總統出逃後首發聲！　否認捲47億元鉅款落跑：我正打算回國

美國9月起追打第3劑疫苗　與第2劑須隔8個月

女網紅拍片慘遭「400淫狼」集體性騷！　扯爛衣服還拋到空中

塔利班接管阿富汗　恐鼓勵全球聖戰士再接再厲

以色列研究：60歲以上打「第3劑」輝瑞疫苗　保護力達86%

阿富汗女主播「進辦公室被擋」　塔利班自打臉保障女性就業承諾

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

美軍撤離阿富汗期限擬延後！　拜登：會留守到所有美國公民離開

塔利班奪權爽玩碰碰車！　隔天直接放火燒掉遊樂園

伊朗總統宣布與中俄合作　在美軍撤離後建立阿富汗和平

消息人士：台、日執政黨「2+2安全對話」　最快本月舉行

阿富汗總統出逃後首發聲！　否認捲47億元鉅款落跑：我正打算回國

美國9月起追打第3劑疫苗　與第2劑須隔8個月

女網紅拍片慘遭「400淫狼」集體性騷！　扯爛衣服還拋到空中

塔利班接管阿富汗　恐鼓勵全球聖戰士再接再厲

以色列研究：60歲以上打「第3劑」輝瑞疫苗　保護力達86%

阿富汗女主播「進辦公室被擋」　塔利班自打臉保障女性就業承諾

美軍撤離阿富汗期限擬延後！　拜登：會留守到所有美國公民離開

張育成選到四壞球　印地安人11局慘遭雙城再見安

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

4星座正妹「男生們把不到」！天蠍只排第2名　那張嘴最難招架

塔利班奪權爽玩碰碰車！　隔天直接放火燒掉遊樂園

陳時中准了！123.9萬青少年可打莫德納　不跟進美國孤守BNT

伊朗總統宣布與中俄合作　在美軍撤離後建立阿富汗和平

別再討厭香菜！營養師曝香菜5大好處：促消化還能改善記憶力

消息人士：台、日執政黨「2+2安全對話」　最快本月舉行

9人打完2劑AZ疫苗「突破性感染」　專家曝保護力關鍵日

兒子吃醋！規定媽出門不准穿短褲　萌喊「會看到屁股」網：是前世情人

國際熱門新聞

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

塔利班扛火箭筒抓劫匪　影片瘋傳

副總統大反攻　阿富汗政府軍「奪回1省」

南韓足球男神關濾鏡了！真面目曝光10萬人搶看

WHO證實：印度版「AZ疫苗」出現假貨！

阿聯：基於人道理由 　接待阿富汗總統

阿富汗總統駁捲47億元落跑　稱打算回國

強擄12歲女童配婚塔利班！阿富汗裔女模證實

阿富汗女主播進辦公室被擋　塔利班才承諾保障女性就業

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

塔利班接管阿富汗　恐鼓勵全球聖戰士再接再厲

阿富汗國防長籲逮捕甘尼！使館怒撤肖像

更多熱門

相關新聞

伊朗與中俄合作　建立阿富汗和平

伊朗與中俄合作　建立阿富汗和平

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天告訴中國及俄羅斯領導人，德黑蘭當局準備與中俄兩國合作，在阿富汗建立「穩定及和平」。

連勝文5歲見證「美國拋棄越南」　網抓包酸神童

連勝文5歲見證「美國拋棄越南」　網抓包酸神童

塔利班接管阿富汗　恐鼓勵全球聖戰士再接再厲

塔利班接管阿富汗　恐鼓勵全球聖戰士再接再厲

中國承認塔利班政權？趙立堅回應

中國承認塔利班政權？趙立堅回應

阿富汗女主播進辦公室被擋　塔利班才承諾保障女性就業

阿富汗女主播進辦公室被擋　塔利班才承諾保障女性就業

關鍵字：

阿富汗總統甘尼Ashraf Ghani塔利班

讀者迴響

熱門新聞

容易被忽略的5個iPhone手機功能

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

「戰艦級雪乳」被疑整的　女偶像曬X光片自證清白

快訊／定延真的生病了！全面暫停活動

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

養女兒7年驚覺是兒子！醫生一看嚇呆

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

戶頭窮到剩104元！鄭欣宜再等1年領2.3億遺產

即／確診女逛過！新光三越左營館閉店清消

只是想找備胎？最會搞曖昧TOP5星座

凌晨棄單15鍋火鍋！外送員舉動被讚爆

陳柏惟：若1949年沒國民黨　台灣早就獨立或成美第二大州

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面