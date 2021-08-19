阿富汗總統出逃後首發聲！　否認捲47億元鉅款落跑：我正打算回國

記者張靖榕／綜合外電報導

拒絕挺身抵抗、為保小命選擇攜帶大量現金落跑的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani），先前被爆4輛車和1輛直升機載滿現金，甚至出現「錢太多了帶不走」的情況。阿富汗駐塔吉克大使18日更指出，甘尼「捲款潛逃」的現金金額實際上高達1.69億美元（約新台幣），約新台幣47億元。

▲阿富汗總統甘尼表示，正在進行協商諮詢，計畫返回阿富汗。（圖／翻攝自甘尼臉書）

綜合外電報導，甘尼上周日（15日）在個人粉專上宣布為了不讓喀布爾淪為血城，他只好被迫出逃，期間傳出他逃往塔吉克或烏茲別克，直到最近他的去向終於被確認。阿拉伯聯合大公國（UAE）外交部首度證實，甘尼及其家人已落腳該國境內，他們因「人道原因」受到歡迎。

俄羅斯駐喀布爾大使館此前爆料，甘尼是帶著幾輛載滿現金的汽車與直升機出逃的，因為錢太多還被迫當場拋棄其中一些。18日上午，阿富汗駐塔吉克大使宣稱，72歲的甘尼實際上是帶著高達1.69億美元的現金逃跑，那些錢全都是從國家基金掏空而來，該名大使更呼籲國際警察應該立刻逮捕他。

甘尼在國家機場陷入混亂、塔利班掌權之後，18日首度發聲，表示對於他帶著大量現金逃跑的指控「完全沒有根據」，「全部都是謊言」！他更重申當初匆忙出走喀布爾，是在與官員討論後接受的建議，離開祖國的決定是出於被迫，「如果我留下來，我將得見證喀布爾被血腥圖城。」

甘尼進一步指出他支持前朝政府官員與塔利班進行的談判，他也在商議回國事宜，「我正在諮詢返回阿富汗的建議，如此我才能繼續努力推行正義、真正的伊斯蘭和國家價值。」

此前自稱神學士的塔利班表示，他們希望和平轉移政權，並已宣布大赦前朝政府官員，呼籲各方政治領袖「進京」到喀布爾詳談新政權的組成事宜。