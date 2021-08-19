女網紅拍片慘遭「400淫狼」集體性騷！　扯爛衣服還拋到空中

A video in which a woman can be seen being assaulted and passed around by hundreds of men on #August14, at #Azadiflyover near #MinarePakistan is doing rounds on the internet. pic.twitter.com/Spl9VShZuR — Vishal Sehgal (@VishalSehgal4U) August 18, 2021



記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦本月14日慶祝國家獨立日，卻在當天發生一起400名男人集體性騷女網紅的恐怖事件，他們將正在拍攝影片的女網紅與6名同伴團團包圍住，然後推擠拉扯她，甚至將她的衣服撕破扯下，還像傳演唱會氣球一般接力將她拋到空中。女網紅事後報案，巴基斯坦的社群網路掀起熱議，許多名人和政治人物紛紛發聲譴責。

▲女網紅疑似先被強吻，再被抬起拋到空中。（圖／翻攝自推特）

綜合《新印度快報》、巴基斯坦最大英語媒體《黎明報》（DAWN）報導，TikTok女網紅及6名同行友人14日當天前往「Azadi Flyover」公園拍攝影片，現場人群聚集。起先女網紅遇到幾名年輕男性靠近搭訕，但國慶日慶祝活動很快演變成集體性騷擾，之後更多男性加入起鬨，轉眼間女網紅就被300到400名男性團團包圍。

「他們推我又拉我，還把我的衣服撕爛。好幾個人試著幫我，但人群數量實在太龐大，他們還把我拋到空中」，女網紅控訴在場大部分男性的集體變態行為，並表示她和同伴花了很大力氣才狼狽逃離人群，但耳環和戒指都被強行扯下，她朋友隨身帶的1500巴基斯坦盧比（約新台幣2540元）和身分證也被搶走。

警方本周二（17日）宣布立案，並表示已展開調查，目前已辨識出其中10名男性。巴基斯坦人民黨主席札爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）猛批，現場男性集體襲擊女性的行為讓國家蒙羞；前總理的女兒阿惜法B（Aseefa B Zardari）則氣憤指出，巴基斯坦對女性來說太危險，更不是一個養育孩子長大的地方，「現實令人作嘔」。許多名人皆發生要求警方快速辦案，盡快將當天所有惡劣暴徒逮捕到案。