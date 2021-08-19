塔利班接管阿富汗　恐鼓勵全球聖戰士再接再厲

▲塔利班接管阿富汗，可能對全球聖戰士形成一種鼓勵的效應。（圖／路透，下同）

中央社巴黎18日綜合外電報導

美國佔領20年後，塔利班（Taliban）重新接管阿富汗。分析人士表示，儘管塔利班與另一個極端主義組織伊斯蘭國（IS）關係不睦，但這種局勢恐怕仍可能激勵全球聖戰分子更大膽。

法新社報導，塔利班迅速推翻西方支持的阿富汗政府，這為聖戰分子提供範例，證明即使伊斯蘭國在敘利 亞及伊拉克潰敗，耐心和謹慎的戰略仍會帶來回報。

今年適逢賓拉登（Osama bin Laden）領導蓋達組織（Al Qaeda）發動「911恐怖攻擊」的20週年，賓拉登當年在塔利班治下的阿富汗策劃攻擊和躲避追緝，因此塔利班此刻再度掌權，具有特殊意義。

總部位於紐約的智庫蘇凡中心（Soufan Center）研究部門主任克拉克（Colin Clarke）告訴法新社：「對世界各地的聖戰組織來說，塔利班的勝利就像一劑強心針。這讓他們相信自己可以驅逐外國勢力，甚至是像美國這樣的軍事強國。」

克拉克表示：「我預計（全球聖戰組織的）宣傳戰將在911事件的20週年紀念日達到高點。這也會讓北美洲到東南亞的聖戰分子士氣大振。」

喬治華盛頓大學極端主義計畫研究人員塔米米（Aymenn Jawad Al-Tamimi）也說，儘管阿富汗基本教義派與伊斯蘭國之間存在敵意，但塔利班的例子將鼓勵世界各地的聖戰分子持續奮鬥。

塔米米說：「我認為，當其他團體看見塔利班歡慶勝利，他們就會覺得，只要繼續奮戰，最終敵人就會崩潰。…他們希望，支持他們所對抗政府的西方國家最終都會自動撤退。」

事實上，蓋達組織的宣傳部門Al-Thabat已對塔利班接管阿富汗表示歡迎。該部門稱：「巴基斯坦、克什米爾、葉門、敘利亞、加薩、索馬利亞和馬利的穆斯林和聖戰士都在慶祝阿富汗解放，還有伊斯蘭教法能在該國實施。」

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