阿富汗女主播「進辦公室被擋」　塔利班自打臉保障女性就業承諾

▲阿富汗女主播達蘭(Shabnam Khan Dawran)進辦公室工作卻遭到塔利班阻擋。(圖/翻攝自Shabnam khan dawran臉書)



記者林彥臣/綜合報導

塔利班在當地時間17日晚間的國際記者會上,才聲稱會在「伊斯蘭法律框架之下」保障女性就業權利,但是只不過短短一天的時間,一位女主播就在推特上發影片表示,自己要進辦公室上班,卻遭到塔利班人士阻止,告訴她「政權已經改變了,回家吧」。

根據CNN報導,這則影片阿富汗新聞頻道 TOLO News 負責人波爾帕(Miraqa Popal)發布,他在推文中描述前同事女主播達蘭(Shabnam Khan Dawran)現在正在國營電視台阿富汗國家電視台(RTA)工作,她有戴頭巾並且攜帶正確的工作證件,但是還是被阻止進入。

Taliban didn't allow my ex-colleague here in @TOLOnews and famous anchor of the State-owned @rtapashto Shabnam Dawran to start her work today.

" Despite wearing a hijab & carrying correct ID, I was told by Taliban: The regime has changed. Go home"#Afghanistan #Talban pic.twitter.com/rXK7LWvddX