剛承諾尊重女權…塔利班當街擊斃「未穿罩袍婦女」！家人跪倒屍旁

阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出,女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。

記者閔文昱/綜合報導

阿富汗民兵組織塔利班(Taliban)即將重返執政,儘管他們承諾將改變過去的高壓統治,但多次傳出聖戰士暴行事件。日前又傳出,一名婦女因沒有穿著罩袍(Burqa),慘被當街擊斃,而她的家人只能無助地圍在一旁,畫面令人震驚。

根據《紐約郵報》(New York Post)報導,阿富汗首都喀布爾在塔利班接管後迅速出現變化,塔利班的武裝分子代替了阿富汗安全部隊在城內巡邏,外出走動的女性明顯減少。塔喀省(Takhar)有一名女性就因為在公共場合未穿著罩袍,慘遭擊斃,整個人倒在血泊中,而她的家人只能焦急的圍在一旁檢查傷勢,完全不知該如何是好。

