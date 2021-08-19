被吳亦凡拖累超賭爛！　男星「氣炸摔《青簪行》劇本」17秒片曝光

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星吳亦凡因涉嫌誘姦未成年女性，遭北京檢方批准逮捕，手上的十幾個代言全被撤掉以外，由他主演的年度大作《青簪行》也被他害得無限延期，製作公司不滿遭拖累，求償21.5億，目前也因為他早已脫產，可能一毛也拿不到，近日，與他合作《青簪行》的資深男星蘆永軍也公開表達不滿，直接曬出摔劇本的影片，引發熱議。

▲蘆永軍是知名的「太監專業戶」。（圖／翻攝蘆永軍微博）

蘆永軍17日在個人微博曬出一段影片，影片中可看到他整理出了拍攝《青簪行》期間拿到的所有劇本，他拿起一本一本翻了幾下，隨手丟在一旁，眼神相當無奈，最後還索性一口氣拿起用力摔到地上，內文則寫下「八個月的辛苦，涼涼了！」，不滿投入長時間拍攝的心血，竟因為吳亦凡一人而導致開播遙遙無期。

▲蘆永軍曬出摔劇本的影片。（圖／翻攝蘆永軍微博）

隨後，似乎有不少網友認為蘆永軍在蹭熱度，還諷刺他只是劇中的小配角，為此他在18日特地發文回應表示：「我不是蹭誰的熱度，我沒那麼無聊，我只是用之前發過的抖音短視頻調侃一下而已！」他透露每次拍戲都會留下劇本收藏，對於被嘲諷演太監角色，他也霸氣回嗆「演太監怎麼了？難道一部戲裡只有男一跟女一嗎？」認為一部戲的成功不只單靠主角，配角與群眾演員都缺一不可。

▲蘆永軍發文否認蹭吳亦凡熱度。（圖／翻攝蘆永軍微博）

據悉，《青簪行》為騰訊的年度大作，投資5億人民幣（約21.5億台幣）製作，一度因新冠疫情而停拍，最後來是順利在2020年7月殺青，8月釋出首支預告，隨後一直在觀望適合的檔期，原傳出消息可能在今年8月播出，卻不幸爆出吳亦凡誘姦事件，慘遭無限期延播。

▲吳亦凡被檢方批准逮捕。（圖／翻攝吳亦凡IG）

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