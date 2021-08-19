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台南飯店鬼月「金紙蛋糕」附三炷香…實體曝光網愣：好吃到升天？

▲▼飯店推「金紙蛋糕」附三炷香。（圖／《東森新聞》）

▲飯店推「金紙蛋糕」附三炷香。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

近日適逢農曆七月，許多民眾在生活、言語上有所禁忌。不過，台南一間飯店業者推出創意甜點「金紙蛋糕」，旁邊還附上三支清香，逼真的模樣瞬間引起網路討論。

這間飯店業者以千層蛋糕為基礎，製作成金紙的模樣，搭配顏色分層，蛋糕頂端還用紅色食用色素塗上「福祿壽」，並貼上食用金箔，側面也塗有「福」字，看起來相當逼真。

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▼這款蛋糕模樣相當逼真。（圖／《東森新聞》）

▲▼飯店推「金紙蛋糕」附三炷香。（圖／《東森新聞》）

除此以外，蛋糕還附上了3支香，香的本體則是用義大利麵、巧克力製作而成，若不仔細查看，真的沒辦法分辨。

對此，飯店業者說明，會有這樣的創意，是因為追求環保，平時整桌祭品、牲禮，拜完以後會吃下肚，唯獨金紙、香要燒掉，若購買這項產品，就不必燃燒，還可以食用。

▼飯店業者獨創「金紙蛋糕」，祭拜又兼顧環保。（圖／《東森新聞》）

▲▼飯店推「金紙蛋糕」附三炷香。（圖／《東森新聞》）

這組產品在網路上引起討論，有些網友認為，這種作法極具創意，還同時兼顧環保，能夠創作出這樣的產品，確實相當不簡單，「哪來的創意」、「本來想說百年後才吃用得到」、「還想說能用轉帳的嗎」、「蛋糕上頭擺些元寶（巧克力酒糖）、蠟燭 （吉拿棒），會更澎湃」、「這是好吃到升天的意思嗎？」

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