南韓足球男神「臉蛋天才」關濾鏡了！真面目曝光　10萬人搶看驚奇

▲南韓足球男神鄭勝元，被譽為「臉蛋天才」、「大邱偶像」。（圖／翻攝自IG／seungwon_jeong）

網搜小組／柯沛辰報導

東京奧運帥哥、美女選手多，南韓「足球男神」鄭勝元也憑藉超高顏值，擄獲無數粉絲。不料他近期在IG貼出一張無修圖、濾鏡的形象照，在網上引發熱烈討論，還有人不禁直呼，未免差太多，一度以為是不同人。

現年24歲的鄭勝元，是雙魚座小鮮肉，不僅被譽為南韓足球界「臉蛋天才」，也是東京奧運高顏值的亞洲男神之一。從2016年開始，他效力於大邱FC球隊，擔任隊內前鋒，球場上一舉一動都是粉絲矚目焦點，在IG擁有66.3萬粉絲。

平時鄭勝元不吝分享生活照，滿足粉絲的好奇心，除了勤奮運動、保持最佳狀態，也很注重肌膚保養，還會大方秀貼面膜照。由於臉蛋太過俊美，加上球場上認真迷人的模樣，還被大邱廣域市選為官方宣傳模特兒，有「大邱偶像」之稱。

▲鄭勝元1997生，俊俏臉蛋猶如韓劇男主角。（圖／翻攝自IG／seungwon_jeong）

不過，鄭勝元15日在IG曬出身披國旗的帥照，似乎是光線關係，加上無濾鏡，與原先的小鮮肉氣質有些差距，連以往白皙的皮膚也變得黝黑，同時也顯得沉穩、有男人味，頗具氣勢，短短3天就吸引10萬人按讚。

許多粉絲看完還是買單，紛紛留言大讚「歐巴太帥了」、「帥哥」、「韓國隊萬歲」、「真的好帥」、「變得更Man了」、「我一直是你的粉絲，我愛你」，但照片被轉傳到網上後，有網友覺得差距很大，「幻想破滅」、「原來男生也有濾鏡的差別」、「差太多了」引發討論。

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