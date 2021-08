塔利班「扛火箭筒」抓搶劫犯！歹徒嚇崩跪一排　驚悚影片瘋傳

▲塔利班「扛火箭筒」抓搶劫犯,歹徒嚇崩投降,牆邊跪一排。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾後,隨即派出許多武裝人員在市區設立哨站、組織巡邏隊維持治安。網路上17日出現一支在喀布爾拍攝的影片,內容是塔利班武裝人員在街頭抓捕搶劫嫌犯,過程中除了拿出各式槍枝恫嚇外,甚至還扛出疑似RPG-7,畫面相當驚悚。

根據美國National File報導,影片中可以看見,涉嫌搶劫的疑犯們在牆邊排成一排,有人甚至面朝牆壁、雙手舉高,附近不論屋頂還是馬路,全都站滿了塔利班人員持衝鋒槍、步槍在警戒,甚至還有人扛著RPG-7(反戰車火箭推進榴彈)瞄準。

其實自塔利班攻陷喀布爾後,宣布重新拿回阿富汗政權後,阿富汗各地開始出現抗議、逃難及趁亂搶劫等事件。阿富汗第5大城賈拉拉巴德(Jalalabad)18日就有民眾上街抗議,要求將塔利班組織旗幟換成阿富汗國旗,結果雙邊爆發衝突,塔利班士兵直接朝人群開槍,造成至少2死12傷。

此外,自阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)逃亡後,副總統薩利赫(Amrullah Saleh)選擇留在阿富汗,繼續堅守在政府軍最後據點,帶領政府軍繼續與塔利班交戰,18日甚至從塔利班手上,奪回東部帕爾旺省的首府恰里卡爾(Charikar),雙方正在持續激戰中。

WATCH: Taliban bring an anti-tank rocket-propelled grenade (RPG) to arrest alleged looters on the streets of Kabul. pic.twitter.com/ku9kM2clo8