廢棄屋驚見「烹煮丈夫」全指南！110年前食譜曝光…一本賣1900元

▲一間廢棄老屋內，被人發現一本有110年歷史的食譜，內容收錄了「烹煮老公」的方式。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

英國南打吡郡（South Derbyshire District）郡一處自 1950 年代以來就一直閒置的廚房中，近日被人發現一本有110年歷史的食譜，裡頭收錄了1911年英國各地家庭主婦提供的眾多食譜，其中居然還有一道「烹煮老公」的方式，引發熱議。這本食譜也在塵封多年後，將在當地拍賣行出售，估計價格為30至50英鎊（約新台幣1150至1900元）。

根據英國《每日郵報》報導，這本名為《250道日常料理》的食譜中，以文字方式簡單列出250道家常菜的製作方式，其中一道名為「烹煮老公」的食譜是由完美夫人（Mrs Perfect）所撰寫，以做菜方式比喻夫妻之間的相處之道，更提到許多人的丈夫是因為「管理不當而被徹底寵壞了」。

1911 cook book with tongue-in-cheek recipe on 'How To Cook A Husband' https://t.co/PxggNESqDd @KatieLeeKitchen — robert (@beach11561) August 12, 2021

「烹煮老公」的食譜內指出，有些女人讓她們的丈夫經常泡在熱水裡，有些女人則是因為冷漠和粗心讓他們凍僵，而有些女人還會刺激的方式和言語把他們放在燉菜裡，有些烤他們，有些一輩子都在醃他們，「如果以這種不當的方式料理，你不能指望它們柔軟而美味，但如果處理得當，它們真的很美味」。

食譜中還透露，在選擇丈夫時，不要去市場挑選，「因為最好的總是送到妳家門口。」內文接著提到，要好好清洗包裹丈夫的亞麻布，並用一根名為「舒適」的繩子把他綁在水壺裡，「因為叫做『義務』的人很容易軟弱，如果丈夫喋喋不休和大驚小怪，不要著急，他們終究會『全熟』。」

食譜也建議，可以以「親吻」的方式加入一些糖，但無論如何都不要加醋或胡椒，「一點香料可以增添風味，但必須視情況來使用。」這篇食譜曝光後，也讓拍賣行的老闆漢森（Charles Hanson）笑翻，「最後一頁有趣的『烹飪丈夫』驚喜，或許真的就是完美婚姻的秘訣。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘