海地7.2強震！逾25萬兒童陷高度風險　世界展望會呼籲救援

▲ 台灣世界展望透過「飢餓三十人道救援行動」愛心募款，邀請大眾捐款支持海地震災救援工作，搶救災後無依的孩子與人民。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

國際中心／綜合報導

台灣友邦海地8月14日發生規模7.2強震，造成嚴重傷亡、上萬棟房屋倒塌。根據加勒比海緊急災難管理局（Caribbean Disaster Emergency Management Agency, CDEMA）估計，這場地震已造成超過25萬名15歲以下兒童，生活在高風險環境中。

世界展望會災後第一時間展開救援，首先提供6,000人份的糧食及衛生緊急救援物資，後續將提供災區民眾庇護所、糧食/營養援助與水資源衛生物資，以及確保最脆弱兒童獲得照顧。台灣世界展望會代理會長李紹齡表示：「海地兒童原本的生活環境已很辛苦，現在又遭遇強震，孩子的生存權將面臨極大挑戰。盼望台灣民眾一同發揮愛心，陪伴災後無依的海地兒童及人民度過艱難。」呼籲各界捐款響應救援與資助兒童，讓海地兒童遠離危機，重建生活與未來。

▲ 海地7.2強震加劇兒童生存危機，逾25萬兒童面臨高度風險，台灣世界展望會呼籲加入救援，重建海地兒童的未來。

海地屢遭天災和社會動盪 世界展望會在前線搶救兒童及家庭

「再過幾小時，鄰國多明尼加發布紅色警戒的熱帶風暴『葛瑞斯』就要襲擊海地了。上千位民眾卻仍留在街上，尋找地震倒塌殘骸下的親人、朋友，試著收集僅剩的隨身物品。」地震隔天，海地世界展望會會長馬瑟羅‧費斯卡拉（Marcelo Viscarra）描述災區景況，他表示：「原本海地已經飽受貧窮與社會政治動盪的衝擊，所以我們非常擔憂這次地震造成的重創。」

這次地震，勾起海地居民對11年前大地震的痛苦回憶，當時逾20萬人罹難。爾後數年，海地又屢遭颶風侵襲，重建進度緩慢。加上國內長年幫派暴力盤據，以及近日總統遇刺事件和Covid-19疫情，造成社會動盪，海地兒童的生活環境越來越脆弱。這場地震，更加劇孩子們的生存危機。

世界展望會在海地服務超過40年，第一時間集結台灣在內各夥伴國的力量，展開海地震災緊急救援工作，首先運輸6,000人份的糧食及衛生用品前往災區。後續也將為6萬名兒童及18萬名成人提供帳棚、淨水器與乾淨飲水、糧食援助，並和在地信仰團體合作，確保最脆弱兒童在大環境動盪不安時，皆能安全並獲得照顧。

▲ 友邦海地8月14日發生規模7.2強震，估計地震已造成超過82萬人生活在高風險中，其中31%、亦即逾25萬名為15歲以下兒童。

多年來，台灣世界展望會透過資助兒童計畫，長期關懷海地3個計畫區超過1萬名孩子，所幸目前計畫區都未受到本次地震影響。但這些孩子仍面臨乾淨飲水、基礎醫療服務、糧食等各方面的匱乏，需要台灣資助人持續不間斷的關懷，陪伴他們脫離天災、貧窮及暴力威脅的生存危機。

台灣世界展望透過「飢餓三十人道救援行動」愛心募款，邀請大眾捐款支持海地震災救援工作，搶救災後無依的孩子與人民。或加入資助兒童計畫，為仍在等待台灣資助愛心的近1,000名海地兒童，帶來動盪生活中的一份穩定承諾。

●請利用台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw線上捐款

●郵政劃撥帳號：15752467（飢餓三十）、01022760（資助兒童），戶名：台灣世界展望會，註明：「飢餓三十-2021海地地震救援」或「資助海地兒童___名」

●相關訊息請洽救援專線：02-2175-1995，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw