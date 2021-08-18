美軍參戰阿富汗20年「日燒83億」　撤退後還需支付181兆利息

▲美國用在阿富汗戰爭上的資金是借來的。（圖／達志／美聯社）

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美國政府多次表示在阿富汗當地已經耗費太多資源，所以才做出撤軍的決定。而近日有外媒爆料指出，美國在這20年內，共計在阿富汗當地投入2兆美元（折合新台幣約56兆元），平均每日燒掉3億美元（折合新台幣約83億元）。而撤軍之後，還有將近6.5兆美元（折合新台幣約181兆元）的債務利息等著支付。

根據《富比世》報導指出，從2001年9月11日起開始計算，美國在阿富汗戰爭中花費了超過2兆美元，平均每日燒掉3億美元，這樣的金額可以讓4000萬人口的阿富汗，平均每人拿到5萬美金。而美軍在這段時間的支出費用，比亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉創辦人馬斯克、微軟創辦人比爾蓋茲等30為美國最富有的淨資產總和還要高出許多。

報導中指出，這些資金是包含了8000億美元的直接作戰費用，還有用於訓練阿富汗軍隊的850億美元。換算下來，美國的納稅人每年為阿富汗的士兵提供了7.5億美元的工資，而布朗大學（Brown University）戰爭代價計畫（Costs of War Project）推測，整體費用應該是坐落在2.26兆美元。

除此之外，在阿富汗戰爭的傷亡部分，美軍有2500名士兵在阿富汗戰死，另外有4萬名美軍平民承包商也被殺害，另外有6.9萬名阿富汗士兵、4.7萬平民、5.1萬反對派勢力死亡，而照顧美國2萬名傷亡人員的費用是3000億美元，估計日後還會再追加50億美元。

但這些費用並不是撤軍之後就結束，因為美國大部分的戰爭資金都是透過借貸而來，根據布朗大學的研究人員推測，目前已經支付了超過5000億美元的利息（有包含在2.26兆美元的總金額中），但推測到2050年之前，單是阿富汗戰爭的債務，美國可能就要支付6.5兆（折合新台幣約181兆元）的利息。

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