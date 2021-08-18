模範生守不住！紐西蘭10人染Delta　衛生部：還會有50至120人確診

▲紐西蘭實施三天的全國封鎖。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭16日通報半年來首起新冠肺炎本土病例，結果17日又再度新增9人感染Delta變異株，其中3人和澳洲雪梨爆發的群聚感染有關。目前紐西蘭已進入放疫第4級，全國將封鎖3天。衛生部也預估，後續可能還會有50至120人確診，民眾要做好病例攀升的準備。

根據ABC報導，總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭再新增9人染疫，累計確診達10例，有3個案例和澳洲雪梨的群聚有關；其中1人是奧克蘭醫院（Auckland Hospital）護理師，另一名是高中教師，代表這兩種地方都是具高風險的環境，事實也證明，她在確診1例時就宣布全國實施居家防疫令是正確的。

衛生部秘書長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，這次的確診者全是感染Delta病毒，因此後續可能還會有50至120人確診，「我們現在的工作就是找到每一個病例。」阿爾登也說，確診病例數可能會繼續往上升，現在也還不清楚病毒是如何突破邊境管制傳進紐西蘭，「我們首要任務就是弄清楚病毒是如何及何時出現的。」

阿爾登17日宣布，全國防疫層級自今晚11時59分起提升至最高的第4級，實施封鎖3天，有確診者足跡的奧克蘭及科羅曼德則封鎖7天。這是紐西蘭長達170天後再度出現社區病例，上一次出現是在今年2月，全國至今累計約2500例確診，26人死亡。

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