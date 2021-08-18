2名幼子吃咖哩雞腹痛！天兵媽「煮病死雞」加菜...送醫食物中毒亡

▲印度2名少年吃了母親煮的咖哩雞，最後卻腹痛死亡。（示意圖，與本案無關／取自Pixabay）

記者羅翊宬／綜合報導

印度上周爆發一起慘絕人寰的食安悲劇！一名媽媽興高采烈煮了一鍋豐盛的咖哩雞，想為2個孩子們加菜，結果孩子們吃完睡覺時，卻因腹部劇痛驚醒，媽媽本人也察覺到體內異狀，經緊急送醫後，2名孩子醫救回天乏術，而媽媽則幸好從險境中脫離。

根據《印度時報》、《印度天鵝報》。該起事故發生在10日凌晨的安德拉邦梅達克縣（Medak），一家4口住在爸爸工作的養雞場宿舍，爸爸下班前從養雞場送到即將淘汰處死的病雞，媽媽覺得若就這麼丟棄著時可惜浪費，於是決定煮成咖哩雞，藉由重口味的調理方式來忘卻這是一隻病雞，不過悲劇就這樣發生。

15歲的Manisha、10歲的Kumar吃下咖哩雞後就寢，睡前還喝了一杯飲料，不過在半夜醒來時卻感到疑陣胃痛，就連媽媽也十分有感，於是爸爸只好將3人送往當地醫院治療，然而孩子們的病況相當不樂觀，醫師建議須移送至位於Toopran的區政府醫院，最後2名孩子在抵達大醫院時被宣告死亡，媽媽則是從病危中慢慢恢復。

警方研判，2名孩子的死因很可能是病死雞所引起的食物中毒，目前屍體已交付解剖，以求釐清確切死因。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast