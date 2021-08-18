塔利班夾道歡呼！「流亡11年」政治領袖重返阿富汗　下機身影曝光

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾遭武裝組織塔利班攻陷，大批民眾為逃難湧入機場，城市瀰漫恐慌氛圍之際，塔利班卻正歡欣鼓舞，因為他們的重要領袖流亡在外10多年，如今終於得以重返阿富汗，受到組織成員熱烈歡迎。

▲ 巴拉達爾（中）幫助歐瑪建立塔利班。（圖／路透）

塔利班發言人納伊姆（Mohammad Naeem）17日在推特上傳一段新聞畫面，可見塔利班政治委員會負責人、共同創始人巴拉達爾（Mullah Baradar）一行人走下飛機，和在地面上等待的組織成員擁抱，接著在眾人簇擁之下行進。許多塔利班成員興奮高喊，高舉起手或槍枝。

استقبال أهالي قندهار الحار لوفد الامارة الاسلامیة الذي وصل قبیل المغرب الی مدینة قندهار من الدوحة. pic.twitter.com/6b6gmTNT3U — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) August 17, 2021

另一段影片中，巴拉達爾等人坐在車中緩慢前進，車隊二旁有大批塔利班成員圍繞，有人一面歡呼一面舉起手，也有人拿出手機鏡頭靠近車窗，為的就是捕捉領袖的模樣。

巴拉達爾2010年在巴基斯坦被捕，但在美國前總統川普政府施壓下於2018年獲釋，以便雙方進行和平談判。他過去是塔利班獨眼創始人歐瑪（Mullah Omar）副手，幫助歐瑪在1994年建立塔利班，鞏固組織1996年起對阿富汗的統治，截至2001年前曾任地方首長、最高軍事指揮官及國防部副部長。外界普遍認為，他將成為塔利班新政府總統。

▲ 巴拉達爾主導與美國的撤軍協議。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，歐瑪生前包庇蓋達組織首腦賓拉登，進一步導致美國在911恐怖攻擊後入侵阿富汗。他此後四處躲藏，據報於2013年死於肺結核。

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