一道閃電劃過！「550隻羊」當場被劈死　詭異死姿橫躺山坡

▲橫屍遍野的影片在網路上不斷瘋傳。（圖／翻攝自FB/JNEWS.ge - Информационный центр Джавахети）

實習記者林郁婷／綜合報導

橫跨歐亞兩洲的喬治亞（Georgia）近日傳出一起離奇事件。一群數百隻羊正在吃草時突遭閃電劈死，造成約有550隻羊兒瞬間集體死亡，由於數量太多找不到地方掩埋，只好就地焚燒。數百隻羊橫屍遍野影片曝光後，即在網路上不斷瘋傳。

根據外媒報導，雷擊事件發生在喬治亞南部尼諾茨明達（Ninotsminda）的阿布山（Mount Abul），本月9日傍晚時，數百隻羊群正在山區吃草，沒想到天空突然劃下多道閃電，接著雷聲轟然響起，短短幾秒時間約莫550隻羊竟同時間倒地死亡，頓時山坡遍地都是羊的屍體，就連牧羊人也都遭雷劈失去意識，所幸傷勢並無大礙。

因為雷擊發生在海拔3300公尺的高山上，大量屍體無處掩埋，只能就地焚燒。當地民眾聽到消息也表示，以前從來沒聽過有這麼多羊隻被雷擊死亡。

550隻羊瞬間集體死亡，也讓飼主無奈表示，損失高達6萬美金（約新台幣168萬元），只能向當地政府求償。不過，尼諾茨明達副市長阿爾塔瓦茲（Artavaz Tonoiani）表示，目前沒辦法確定天氣就是羊群死亡的主因，還有待獸醫檢驗。