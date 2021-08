孕婦遭開槍挖眼！　她控訴：塔利班眼中「女人不是人」蹂躪完餵狗

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗,儘管他們展現不同於20年前的溫和形象,仍令大批民眾嚇得湧入機場,甚至不顧性命攀上飛機起落架,只求離境逃難。塔利班毒手下一名受害婦女親自出面,道出自己在有孕在身的狀況下身中多槍、眼球被挖出的可怕經歷,令人震驚。

▲ 阿富汗一群婦女17日走上喀布爾街頭,要求塔利班保障女權。(圖/路透)

《太陽報》17日報導,33歲阿富汗女子哈特拉(Khatera)先前居住東部城市加茲尼,去年10月獨自走在下班回家路上,突遭3名塔利班戰士包圍,要求她出示身分證後,對她開了足足8槍。當時她懷孕已有2個月,除了中彈還全身刀傷,眼球被挖出,在塔利班一連串殘忍暴行後失去意識,被丟包在路上。

哈特拉指控,策畫襲擊她的人正是她身為塔利班戰士的父親,「他們(塔利班)首先會折磨我們(女性),接著遺棄我們的屍體,用來殺雞儆猴」,有時甚至將屍體拿去餵狗,「我很幸運能夠存活。」

“In the eyes of Taliban, women are not living, breathing human beings, but merely some meat and flesh to be battered."



Khatera, who is in Delhi receiving treatment, was brutalized by Taliban last year in Afghanistan.@ahona_sengupta reports.https://t.co/RWp30W0eBN