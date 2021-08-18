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孕婦遭開槍挖眼！　她控訴：塔利班眼中「女人不是人」蹂躪完餵狗

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗，儘管他們展現不同於20年前的溫和形象，仍令大批民眾嚇得湧入機場，甚至不顧性命攀上飛機起落架，只求離境逃難。塔利班毒手下一名受害婦女親自出面，道出自己在有孕在身的狀況下身中多槍、眼球被挖出的可怕經歷，令人震驚。

▲▼ 阿富汗一群婦女17日走上喀布爾街頭，要求塔利班保障女權。（圖／路透）

▲ 阿富汗一群婦女17日走上喀布爾街頭，要求塔利班保障女權。（圖／路透）

《太陽報》17日報導，33歲阿富汗女子哈特拉（Khatera）先前居住東部城市加茲尼，去年10月獨自走在下班回家路上，突遭3名塔利班戰士包圍，要求她出示身分證後，對她開了足足8槍。當時她懷孕已有2個月，除了中彈還全身刀傷，眼球被挖出，在塔利班一連串殘忍暴行後失去意識，被丟包在路上。

哈特拉指控，策畫襲擊她的人正是她身為塔利班戰士的父親，「他們（塔利班）首先會折磨我們（女性），接著遺棄我們的屍體，用來殺雞儆猴」，有時甚至將屍體拿去餵狗，「我很幸運能夠存活。」

她表示，唯有曾在塔利班統治下的阿富汗生活的人才能想像，當地婦女、兒童和少數族裔究竟遭遇何種苦難，「在塔利班眼中，女性並不是會呼吸的活人，而是該被毆打的肉體。」

哈特拉後來搬到首都喀布爾，接著在11月搬到印度德里接受治療，和丈夫及孩子同住，仍對阿富汗婦女的未來感到擔憂，「塔利班不允許女性去看男醫生，也不讓女性學習與工作，那女人還剩下什麼？」

她指出，塔利班2001年被推翻後20年來，阿富汗婦女與年輕世代走過漫漫長路，擁有安穩的生活，接受良好的教育，大學校園中有許多女性，「女孩們能去上學是一幅美麗的景象，但都在一周內化為烏有」。親戚告訴她，有些家庭已經開始燒毀家中女性的教育證明，以避免她們被塔利班傷害。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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