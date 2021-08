副總統大反攻！阿富汗政府軍「奪回1省」　雙方在峽谷爆發激戰

▲阿富汗副總統薩利赫(Amrullah Saleh)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)逃亡後,副總統薩利赫(Amrullah Saleh)則選擇留在阿富汗,駐守在政府軍最後的據點。據最新消息指出,薩利赫所帶領的政府軍隊已經從塔利班(Taliban)手上,奪回東部帕爾旺省的首府恰里卡爾(Charikar),雙方正在激戰中。

根據《俄羅斯衛星網》報導,消息人士透露,第一副總統薩利赫帶領的軍隊已經收回對恰里卡爾的控制權,但雙方正在潘傑希爾峽谷(Panjshir Valley)激戰中。拒投降的政府軍和將軍杜斯塔姆(Rashid Dostum)的軍隊共約1萬人,他們正在前往潘傑希爾省,準備和當地武裝力量合作,一起對抗塔利班。

有畫面顯示,薩利赫似乎正與他的前導師、著名的反塔利班戰士「潘傑希爾之獅」馬蘇德(Ahmad Shah Massoud)的兒子指揮一支民兵部隊,目標是組建游擊隊,對抗塔利班。

New - Anti Taliban commanders, including VP Saleh and Ahmad Massoud are in #Panjsher right now. pic.twitter.com/xYH02Jao1E