塔利班來敲門！　她太窮「無法幫忙煮飯」竟遭活活打死

▲塔利班統治時期，阿富汗婦女被規定要穿全身罩袍才能外出。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）即將重返執政，儘管他們承諾將改變過去的高壓統治，但多次傳出聖戰士暴行事件。法利亞布省（Faryab）婦人娜吉亞（Najia，化名）連續3天被聖戰士敲門，要求幫忙煮飯，但由於她經濟困頓，根本沒辦法餵飽15個彪形大漢，未料第4度拒絕後，竟遭活活打死，縱火燒屋。

死者女兒瑪妮扎（Manizha，化名）表示，母親當時在家裡照顧另外3名年幼弟妹，卻因一句「我很窮，怎麼替你們煮飯呢？」而遭塔利班持AK47毆打。她見狀著急地對聖戰士大吼「住手」，對方果真停止動作，但下秒就往隔壁房間投擲手榴彈，一行人拋下著火房屋以及斷氣的娜吉亞，逃之夭夭。

此事件發生於7月12日，並於8月17日經CNN報導後披露。目擊者及當地官員證詞證實，45歲娜吉亞的住處遭縱火焚毀，但塔利班否認犯案。CNN指出，這起令人不寒而慄的事件，彷彿預示了阿富汗各地女性現在面臨的威脅。

▲塔利班承諾改變過去高壓統治，籌組「阿富汗包容性伊斯蘭政府」。（圖／路透社）



隨著以美國為首的西方國家駐軍及外交人員撤離，塔利班在10天內攻破阿富汗數十個省份，如今已經占領首都喀布爾（Kabul）。居民們都沒有料到政府的迅速潰敗，紛紛湧入機場逃難，喀布爾一名女性居民表示，罩袍（burqa）價格飆升10倍，很多人都來不及採買，女性們也都擔心過去20年獲得的讀書、工作甚至和平生活權利都將一夕失去。

儘管塔利班承諾改變過去的高壓統治，尊重女性權利，也保證阿富汗公民的「財產、榮譽及生命」都不會受到威脅，但這顯然不足以緩解人民擔憂。先前多篇報導指出，他們控制的一些省份發生女性員工遭資遣、女學生因故被要求離開大學的事件，部分地區村長甚至被要求編制12歲以上女孩名單，強迫少女與聖戰士結婚。

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