強擄12歲女童配婚塔利班！阿富汗裔女模淚訴悲慘經歷：家人逃不出來

▲阿富汗婦女站上首都喀布爾街頭，向塔利班呼籲應保護她們的權利。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

塔利班組織（神學士，Taliban）在美國撤軍後攻陷阿富汗首都喀布爾，此事同樣吸引美國在東北亞的盟友－南韓關注，日前阿富汗裔的時尚女模薇妲（Vida，비다，音譯）登上南韓MBC電台的廣播節目，向大眾解釋阿富汗現況。她表示，留在阿富汗的親戚根本不敢踏出家門一步，且聽聞農村有12歲女童遭塔利班強擄。

薇妲通曉波斯語、英語、韓語、俄語，昨（17）日受邀出席MBC時事廣播節目《金鍾培的視線集中》分享阿富汗的近況。她表示自己出生於阿富汗，家族與親戚都是阿富汗人，幼年時期前往其他國家，之後輾轉移民至美國、取得美國國籍，15歲時曾短暫回到阿富汗定居1個月，體驗家鄉的人文風情，不過她的阿姨們與表兄弟姊妹皆留在阿富汗。

薇妲表示，看到最近外媒釋出的阿富汗相片，她感到「相當心痛、難以置信」，在與母親通話的過程中，著時可以感受到迫切的悲痛，在阿富汗無論男女，都只能待在家中自保，什麼事也做不了，「根本看不到任何希望！」

主持人金鍾培問道，塔利班不是承諾，只要女性出門穿上罩袍，權力就會受到保障嗎？薇妲表示，塔利班所做出的承諾根本就毫無公信力可言，待在阿富汗的表弟、表妹們原本有份工作，不過在塔利班發起軍事行動後，根本就無法踏出家門一步，連明天的晚餐在哪裡都沒有著落。

薇妲表示，目前若要想辦法與待在阿富汗的親戚取得聯繫，其實相當困難，她在與母親的通話中得知，其中一名阿姨早在美國總統拜登4月宣布撤軍、塔利班開始行動後，就深知「阿富汗政府氣數已盡」而帶著丈夫與子女逃往土耳其，不過母親與其他阿姨根本來不及逃離阿富汗。

薇妲認為，掌握政權的塔利班組織恐怕會讓阿富汗人民重返2001年以前的恐怖經驗！包括近日部分地區傳出塔利班濫殺無辜，以及在鄉村強擄12歲女童配婚給有戰功彪炳的成員，由此可知塔利班「絕對不能信」。

最後，薇妲也在與主持人的談話中分享阿富汗人的看法。她從與母親的通話中得知，其實目前阿富汗人相當痛恨美國，認為美軍的撤離，無疑代表著阿富汗人慘遭美國政府背叛。

▼阿富汗裔女模薇妲登上MBC電台時事節目受訪。（影片來自Youtube，若遭刪除敬請見諒）



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