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台灣不是下一個阿富汗！　美智庫學者：台灣更重要1000倍

▲▼阿富汗政府軍。（圖／路透）

▲阿富汗政府軍。（圖／路透）

中央社駐華盛頓特派員徐薇婷／8月17日

「今日阿富汗，明日台灣」這句話配上美國撤退班機飛離、喀布爾機場湧入大批逃難阿富汗民眾景象，難免讓台灣人心生恐懼。美國棄台論再起，但台灣真的可能成為下個阿富汗嗎？

回答這個問題之前，應該先理解美國為什麼撤軍，以及是否該把20年後的撤軍跟「拋棄」劃上等號。

首先，美國為什麼執意現在撤軍？從總統拜登（Joe Biden）4月宣布撤軍以來談話，可歸納出3大原因。

第一，美國早已達成最初進攻阿富汗的反恐目標，包括2011年狙殺蓋達首腦賓拉登（Osama bin Laden）；第二，美國當前有更迫切挑戰，例如中國、俄羅斯；第三，美國不可能幫阿富汗捍衛家園一輩子。

只看撤軍動作表面，很容易做出美國拋棄阿富汗的結論。但這背後是20年時間、超過1兆美元（約新台幣28兆元）資金挹注、2448條美國士兵寶貴性命，要用結論抹滅美國過程中的付出，說不太過去，況且撤軍是美國兩黨長年共識，也獲人民高度支持。

此外，美國對任一國家的支持，從來不是無條件或無限度。以台灣為例，美國支持台灣的一大前提，是台灣不得是台海挑釁那方；美國也十分在意台灣在防衛上是否有自己做出努力，包括提升國防預算等。

這也是為什麼，在民兵組織塔利班（Taliban）幾乎沒遭遇抵抗，一週內輕易拿下包括首都喀布爾在內等多座阿富汗要城後，拜登會對撤軍決定更加堅定不移，甚至氣憤說出：「阿富汗軍隊都不打的仗，不該叫美國人打。」

▲▼ 阿富汗特種部隊今年7月在首都喀布爾軍事訓練中心進行3個月訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗特種部隊今年7月在首都喀布爾軍事訓練中心進行3個月訓練。（圖／達志影像／美聯社

至於台灣是否可能成為下個阿富汗？華府幾乎一面倒喊「兩個差很遠」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天接受《中央社》訪問時表示，台灣和阿富汗截然不同，美台關係深厚且有歷史淵源，包括在經貿、人民的連結方面，且台灣是個蓬勃民主政體，與美國共享相同價值。

葛來儀進一步指出，台灣的未來攸關日本，而日本是美國最緊密盟友之一，加上美國對中國野心的憂慮俱增，進一步加深美國在台灣的利害關係。

她說，美國撤軍過程雖混亂、執行不善，外界不該忘記美國在阿富汗投注的時間、金錢及損失的人命，「若真的要做類比，應是美國可能為台灣流的血、奉獻的資源至少會與（阿富汗）相當，甚至是更多」。

美國軍事專家、華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）呼應表示，從美國國家利益、法律、聲望、安全布局與基本價值角度來看，「台灣比阿富汗重要1000倍」。

易思安雖批評阿富汗情勢是場「外交政策災難」，但他認為，拜登可能因此變得更加果決，努力確保不會有更多友好政府遭壓迫以及受黑暗勢力蹂躪，這對台灣就有利。

▲▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

▲塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）則指出，美國近年在阿富汗等於是把錢投入無底洞，才會止血撤軍。但美國對台灣長年承諾的基礎是要維繫台灣自治，對抗來自好戰、對領土貪婪中共的威脅，而這擁有美國國會跨黨派廣泛支持。

楊甦棣說，美國對台灣的立場，也獲得大部分東亞區域的暗中支持，包括東京近來傳達的訊號越來越清楚，亦即台灣若遭攻擊，會對日本切身利益構成生存威脅。

不過，部分學者坦承，美國撤軍可能對印太區域造成負面影響。

新美國安全中心（Center for a New American Security）執行長方登（Richard Fontaine）表示，拜登撤軍其中一個原因，是希望把更多專注力放在中國身上，但若阿富汗陷入危機，變成持續性問題，反而可能導致美國分心。

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）則指出，拜登撤軍阿富汗一事，恐會向敵國發出美國「軟弱」訊號。

若想降低雙方失算機率，包士可呼籲，華府應清楚警告北京不要輕舉妄動，表明美國會捍衛台灣，美國盟友也須清楚傳達中國若犯台，他們會加入護台行列。此外，拜登也應宣布邀請台灣出席12月民主峰會，並對台灣進行第2筆軍售。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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