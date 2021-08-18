塔利班破例「和女主播面對面」　他驚喊：不可思議！完整訪問曝光

▲ 阿富汗女主播訪問塔利班發言人。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗武裝組織塔利班1996至2001年掌權期間因殘酷折磨女性而惡命昭彰，令國際社會感到擔憂。但他們15日重返執政後數度強調尊重女權，更允許女性主播訪問組織成員，二人在鏡頭前面對面進行談話，在外界眼中幾乎是不可能的場面。

阿富汗24小時新聞頻道《黎明新聞》（Tolo News）女主播阿爾加恩德（Beheshta Arghand）17日在節目中針對首都喀布爾情勢、塔利班佔領政府2天後挨家挨戶搜索一事，向塔利班成員海馬德（Mawlawi Abdulhaq Hemad）提問。《英國廣播公司》（BBC）指出，考慮到塔利班過去統治阿富汗時對女權的壓制，這段訪問令人震驚。

全長約17分鐘的訪談中，海馬德向阿爾加恩德表示，「全世界現在都認知到，塔利班才是這個國家真正的統治者。我依然對於人們懼怕塔利班感到驚訝。感謝真主阿拉，我們完成了預期目標」，儘管有成員為此犧牲，但在戰爭與權力過渡的過程中，死亡人數不超過50人，「這是非常正面的情況。」

海馬德也讚揚塔利班獨眼創始人歐瑪（Mullah Omar）之子雅庫布（Mullah Yaqoob），「他擁有為塔利班發言的權威。他表示，塔利班不該在人群中製造麻煩，這讓阿富汗人鬆了口氣。塔利班聖戰士目前為止沒有造成任何問題，連對這個國家的1%人口都沒有。」

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

《黎明新聞》所屬的莫比媒體集團（Moby Media Group）官員莫赫塞尼（Saad Mohseni）在推特上針對塔利班成員接受女性採訪一事表示，「這在他們上一次掌權的20年前根本不可思議。」

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）15日也在BBC女主播哈基姆（Yalda Hakim）播報新聞中無預警撥打她的手機，二人長達32分鐘的訪談直接對外播出。夏亨在電話中承諾尊重女性權利，將允許女性受教育。另外，此前鮮少公開露面的塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）17日在記者會上也最先回答女記者提問，似乎有意展現尊重女性的形象。

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