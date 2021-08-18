神功護體？世衛組織：北韓篩檢3.6萬人...依舊維持「零確診」奇蹟

▲北韓至今仍為新冠「零確診」！眾多年輕男女集結在平壤凱旋門廣場跳舞，慶祝光復76周年。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎疫情已持續超過1年半，儘管南韓近來連續1個多月單日新增病例維持4位數，甚至近一周就有約3000人感染傳播力強大的Delta變種病毒，然而位處韓半島（朝鮮半島）另一端的北韓（朝鮮）至今仍維持「零確診」！受到國際經濟制裁規範，加上平壤當局強調「自力更生」，目前北韓尚未進行疫苗施打。

根據《韓聯社》報導，世衛組織（WHO）於當地時間18日發表一周以來的「全球新冠週報」，其中北韓7月30日至8月5日替693名居民實施新冠篩檢，不過結果皆顯示為陰性。至今平壤當局已累計替3萬5947人進行新冠篩檢，目前尚未傳出有民眾確診。

據悉，COVAX平台分配給北韓199萬2千劑的阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，原本計畫於今年5月送達，不過平壤當局一再拒絕外國技術人員隨行前往檢查，加上國內冷鍊保管技術尚未成熟，以及預計協助北韓冷鍊技術的聯合國兒童基金會（UNICEF）在聯合國安理會對北韓制裁委員會上的免除制裁期限再度被延長一年，因此新冠疫苗的供給恐遙遙無期。

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