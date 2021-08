美議員誤稱「3萬美軍駐台」刪文！　 CNN曝真實數據：最多才1.9萬

▲美國共和黨籍聯邦參議員柯寧(John Cornyn)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國共和黨籍聯邦參議員柯寧(John Cornyn)17日在推特發文公布美軍在外駐紮兵力,結果卻是誤用數據,直指有3萬美軍兵力駐台,讓中國大陸官媒《環球時報》立刻寫文猛批。柯寧也在文章發出13小時後刪文。CNN事實查核則指出,美國駐台軍隊人數的最高峰是在1958年,當時人數也僅1.9萬人。

John Cornyn thinks Africa is a country. He already deleted the tweet. pic.twitter.com/BzDFjlOOWl