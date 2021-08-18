塔利班神秘發言人突現真身　外媒震驚：我們真的知道他們是誰嗎？

▲ 穆賈希德17日在記者會上回答記者提問。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班17日召開掌控阿富汗後首場記者會，多由發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發表談話。這是現場許多記者第一次看到他的真面目，因為他此前多以電話與媒體溝通，鮮少公開露面，此次在全球關注之下親自現身，令外媒相當驚訝。

BBC女主播哈基姆15日播報新聞中接到另一塔利班發言人來電，影片在網路上瘋傳，而她對於穆賈希德親自現身也十分意外。她表示，與穆賈希德透過電話打交道已有十多年，17日第一次看到他的臉，且他率先回答一名女記者的問題，都令她感到驚訝。

穆賈希德在記者會上以溫和口吻表示，「我們不想樹立任何內部或外部的敵人」，與他過去向哈基姆發表的言論相去甚遠。哈基姆透露，過去穆賈希德發出的內容充滿激進伊斯蘭教主義，看來對美國及阿富汗政府很嗜血，17日的記者會上卻稱不會採取報復，「他多年來一直發出這些嗜血的言論，現在卻突然愛好和平了？這很矛盾。」

其他許多外媒記者也在推特上分享親眼見到穆賈希德的感想，包括BBC資深記者辛普森（John Simpson），認為穆賈希德實際上看來較為溫和。

然而，多年來外界持續猜測，塔利班發言人可能不只一人。BBC記者杜賽（Lyse Doucet）說明，記者們許久前就開始討論此問題，也有部分記者質疑，17日現身記者會的發言人看來太過年輕，不太像多年來一直對外回答問題的人，「穆賈希德可能就是一個虛構的名字，許多人會輪流擔任這個角色。」

哈基姆分析，這可能是塔利班計畫的一部分，「這就是塔利班，他們有組織、有意識形態，沒有什麼是偶然的，為了創造出神秘感，這就是塔利班的特點，他們狡詐也迷人，他們知道如何使用正確語言，你永遠不知道該不該相信他們。」

不論穆賈希德究竟只有一人或由多人扮演，哈基姆仍對他17日的言論持謹慎態度，認為塔利班將在阿富汗推行嚴格的伊斯蘭法律（Sharia Law）是個警訊，「這令我背脊發涼」。哈基姆最後說道，「有很多的謎團，但我們真的知道他們是誰嗎？」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast