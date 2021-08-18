　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班神秘發言人突現真身　外媒震驚：我們真的知道他們是誰嗎？

▲▼塔莉班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）。（圖／路透）

▲ 穆賈希德17日在記者會上回答記者提問。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班17日召開掌控阿富汗後首場記者會，多由發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）發表談話。這是現場許多記者第一次看到他的真面目，因為他此前多以電話與媒體溝通，鮮少公開露面，此次在全球關注之下親自現身，令外媒相當驚訝。

BBC女主播哈基姆15日播報新聞中接到另一塔利班發言人來電，影片在網路上瘋傳，而她對於穆賈希德親自現身也十分意外。她表示，與穆賈希德透過電話打交道已有十多年，17日第一次看到他的臉，且他率先回答一名女記者的問題，都令她感到驚訝。

穆賈希德在記者會上以溫和口吻表示，「我們不想樹立任何內部或外部的敵人」，與他過去向哈基姆發表的言論相去甚遠。哈基姆透露，過去穆賈希德發出的內容充滿激進伊斯蘭教主義，看來對美國及阿富汗政府很嗜血，17日的記者會上卻稱不會採取報復，「他多年來一直發出這些嗜血的言論，現在卻突然愛好和平了？這很矛盾。」

其他許多外媒記者也在推特上分享親眼見到穆賈希德的感想，包括BBC資深記者辛普森（John Simpson），認為穆賈希德實際上看來較為溫和。

然而，多年來外界持續猜測，塔利班發言人可能不只一人。BBC記者杜賽（Lyse Doucet）說明，記者們許久前就開始討論此問題，也有部分記者質疑，17日現身記者會的發言人看來太過年輕，不太像多年來一直對外回答問題的人，「穆賈希德可能就是一個虛構的名字，許多人會輪流擔任這個角色。」

哈基姆分析，這可能是塔利班計畫的一部分，「這就是塔利班，他們有組織、有意識形態，沒有什麼是偶然的，為了創造出神秘感，這就是塔利班的特點，他們狡詐也迷人，他們知道如何使用正確語言，你永遠不知道該不該相信他們。」

不論穆賈希德究竟只有一人或由多人扮演，哈基姆仍對他17日的言論持謹慎態度，認為塔利班將在阿富汗推行嚴格的伊斯蘭法律（Sharia Law）是個警訊，「這令我背脊發涼」。哈基姆最後說道，「有很多的謎團，但我們真的知道他們是誰嗎？」

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
深夜送15份臭臭鍋！外送妹抵達目的地傻眼了　1舉動千人讚爆
「3區」午後迎暴雨！　下周颱風生成機率曝
塔利班「神秘發言人」突現真身！　外媒驚：我們真的知道他們是誰
嘿咻14歲國中女仍不滿足！　噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞
快訊／罵吳宗憲「呷洨」、公民老師是「螺紋保險套」　館長判拘役
鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證　網傻：股票要跌了
恐怖畫面曝！塔利班掃射逃難人群　婦孺「頭部爆血」倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美議員誤稱「3萬美軍駐台」刪文！　 CNN曝真實數據：最多才1.9萬

阿富汗懶人包一次看！塔利班攻陷喀布爾　美國20年也扶不起的阿斗

塔利班神秘發言人突現真身　外媒震驚：我們真的知道他們是誰嗎？

英男大生穿防彈衣自拍！機艙擠滿人撤離畫面曝　遊阿富汗被罵翻

塔利班戰士「亂槍掃射」逃難人群！婦孺頭部爆血倒地　恐怖畫面曝

「攀飛機」自拍視角曝光！阿富汗逃難者擠爆　向人群揮手比讚

塔利班首場喀布爾記者會　承諾和平及尊重女權

日本疫情空前嚴峻　菅義偉推動「3支柱」防疫對策

海地強震1419死！教堂倒塌多人遭埋　台灣建築公司員工幫助救援

紐約男90分鐘內連放14把火！　警逮人控告刑事惡作劇

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

美議員誤稱「3萬美軍駐台」刪文！　 CNN曝真實數據：最多才1.9萬

阿富汗懶人包一次看！塔利班攻陷喀布爾　美國20年也扶不起的阿斗

塔利班神秘發言人突現真身　外媒震驚：我們真的知道他們是誰嗎？

英男大生穿防彈衣自拍！機艙擠滿人撤離畫面曝　遊阿富汗被罵翻

塔利班戰士「亂槍掃射」逃難人群！婦孺頭部爆血倒地　恐怖畫面曝

「攀飛機」自拍視角曝光！阿富汗逃難者擠爆　向人群揮手比讚

塔利班首場喀布爾記者會　承諾和平及尊重女權

日本疫情空前嚴峻　菅義偉推動「3支柱」防疫對策

海地強震1419死！教堂倒塌多人遭埋　台灣建築公司員工幫助救援

紐約男90分鐘內連放14把火！　警逮人控告刑事惡作劇

更新iOS 14.7.1手機卻「沒有服務」！　這5款iPhone型號都遭殃

「曾幾何時把命運交給別人？」　王世堅回擊趙少康：台灣不是阿富汗

移動神主牌鬼月國8逆向　閃大燈囂張趕車大迴轉！警方拳頭硬了

澎湖新秘境！巨大「人面獅身玄武岩」看海發呆　退潮後才會出現

TOYOTA Altis將追加全速域ACC　國民神車將具備Level 2機能

歷史重演！律師：阿富汗再現中華民國摧枯拉朽

埔榮秋季先烈英靈祭祀大典　未邀遺族家屬和代表出席避免群聚

阿富汗給台灣4個啟示　他曝8字是癡人說夢：誰都不會陪你走到最後

鳳梨女友罕曝「親密暱稱」：愛你喔！　夫妻臉照放閃…冒超辣亮點

國民黨主席4人爭霸時程一次看　9月25日投票、10月31日交接

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

阿富汗副總統堅守最後據點：絕不投降

立陶宛允台灣設代表處　中國突斷鐵路貨運

塔利班記者會7大聲明：媒體有自由「但不該對我們不利」

阿富汗不肯打　不該讓美軍去犧牲

美軍證實：C-17起落架發現「人體遺骸」

美駁斥「今日阿富汗明日台灣」：對台承諾堅實

印度男許願1年約會365女！原因藏洋蔥

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

塔利班持槍掃射　婦孺頭部爆血倒地

阿富汗淪陷台灣更危險！　他轟拜登急需戰略清晰

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

更多熱門

相關新聞

王世堅回擊趙少康「台灣不是阿富汗」

王世堅回擊趙少康「台灣不是阿富汗」

資深媒體人趙少康於16日質疑總統蔡英文「把台灣命運交給中美是愚蠢且不負責任」，引起了激烈的朝野論戰。民進黨台北市議員王世堅18日更反問，「台灣曾幾何時把命運交給別人」？數十年來台灣都在為自己的命運奮鬥，說這種話是滅自己志氣，「台灣不是阿富汗」。

律師：阿富汗再現中華民國歷史

律師：阿富汗再現中華民國歷史

阿富汗給台4啟示　他曝8字是癡人說夢

阿富汗給台4啟示　他曝8字是癡人說夢

阿富汗懶人包一次看！塔利班20年再陷喀布爾

阿富汗懶人包一次看！塔利班20年再陷喀布爾

「阿富汗當然不是台灣」　黃暐瀚：但美國是同一個美國

「阿富汗當然不是台灣」　黃暐瀚：但美國是同一個美國

關鍵字：

塔利班阿富汗

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

周揚青交往10天爽撈5000萬！

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

iPhone 13發表日曝！　4款新機配備1新功能

許光漢退出陸片《誤殺2》拍攝…導演親回

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面