和約會對象喝咖啡！女突然收到神秘紙條傻眼　「他很危險快逃啊」

▲女約會到一半,突然收到神秘紙條。(圖/翻攝自Twitter/H.S.)

記者李振慧/綜合報導

美國維吉尼亞州一名女子和新對象在咖啡廳約會時,突然收到陌生人給的一張紙條,上面警告她約會對象其實是恐怖情人,要她立刻離開現場「快逃啊」,神秘的紙條訊息在網路上獲得38萬人次按讚。

女網友哈迪亞(Hadia S)16日在推特上發文,她昨天和一名約會對象約喝咖啡聊天,對方去廁所時,坐在她身後的一名男子突然傳給她一張紙條,上面寫著,「警訊太多了,快逃,注意安全,女孩」。

推文引發上萬網友轉發討論後,哈迪亞回覆,其實她早就發現約會對象可能有問題,因為對方曾講出恐同言論,還是爭議約會大師塞繆爾斯(Kevin Samuels)的粉絲,不過她認為可以保護自己,所以才會繼續和對方約會。

哈迪亞笑稱,相信那名好心男子聽到他們的對話很擔心,又不知道該怎麼幫忙,才會給這張紙條希望能提醒她。不過許多網友對於哈迪亞是否繼續和男子約會卻有不同意見,許多人同意男子應該100%是危險情人,最好還是離遠一點比較好,不過也有人認為,光憑這樣就判斷一個人,對男子不太公平。

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note pic.twitter.com/LgIVsrvlwx