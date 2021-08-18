女兒女婿不在！阿嬤顧孫被比特犬攻擊　屠殺式啃咬讓她失去手腳

▲女子獨自在家時，突然被寵物比特犬攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯一名72歲女子在照顧8歲孫女時，突然遭自家所養的美國比特犬攻擊，女婿下班回家時才發現她奄奄一息倒在花園中，送醫發現一隻手臂已被咬斷，很有可能雙腿也會被迫截肢。

事件10日下午4時45分發生在彭布羅克郡(Pembrokeshire)的沿海城鎮古德威克(Goodwick)，受害者家中一共飼養了5條狗，事發時女兒與女婿並不在家，當孫女在家附近公園玩耍時，獨自在家的她突然遭比特犬雷克斯(Rex)攻擊，恐怖的過程長達1個小時，後來才被女婿發現送醫。

受害者由於傷勢十分嚴重，最後是被醫療直升機緊急送去醫院，而雷克斯在女婿的同意下已經被安樂死。友人表示，「這是屠殺，現場到處都是血，現在他們正在討論是否要將雙腿截肢，大概是50%的機率，真是讓人心碎」，而雷克斯其實不是第一次攻擊人，之前也有家人被攻擊過2次，附近鄰居其實都很怕這條狗。