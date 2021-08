女兒女婿不在！阿嬤顧孫被比特犬攻擊　屠殺式啃咬讓她失去手腳

▲女子獨自在家時,突然被寵物比特犬攻擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國威爾斯一名72歲女子在照顧8歲孫女時,突然遭自家所養的美國比特犬攻擊,女婿下班回家時才發現她奄奄一息倒在花園中,送醫發現一隻手臂已被咬斷,很有可能雙腿也會被迫截肢。

事件10日下午4時45分發生在彭布羅克郡(Pembrokeshire)的沿海城鎮古德威克(Goodwick),受害者家中一共飼養了5條狗,事發時女兒與女婿並不在家,當孫女在家附近公園玩耍時,獨自在家的她突然遭比特犬雷克斯(Rex)攻擊,恐怖的過程長達1個小時,後來才被女婿發現送醫。

受害者由於傷勢十分嚴重,最後是被醫療直升機緊急送去醫院,而雷克斯在女婿的同意下已經被安樂死。友人表示,「這是屠殺,現場到處都是血,現在他們正在討論是否要將雙腿截肢,大概是50%的機率,真是讓人心碎」,而雷克斯其實不是第一次攻擊人,之前也有家人被攻擊過2次,附近鄰居其實都很怕這條狗。

Gran, 72, faces losing both her legs and an arm after being mauled by family's doghttps://t.co/zZp84RMJPR pic.twitter.com/RzISbbL5Pd