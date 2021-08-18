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耗資78億！英國同意收2.5萬阿富汗難民　外媒譽「史上最慷慨」

▲▼阿富汗婦女。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國同意開放2.5萬阿富汗難民進入英國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）17日率先宣布，將開放2萬名阿富汗難民進入英國，且根據額外的特殊人員保護計畫，還會有額外5000人能夠移居英國，預計得花上2億英鎊（約台幣78億元）的鉅額費用，被媒體譽為史上最慷慨的難民安置計畫之一。

根據《每日郵報》報導，強生17日宣布了一項新的難民安置計畫，有2萬名來自阿富汗的難民可以獲得在英國的居住權；另一項安置計畫則提供保護給英國當局僱用的阿富汗翻譯及其他人員，預計會有額外5000人能夠獲得居住權，加起來共有2.5萬人能夠到英國定居。

這項計畫主要關注受到塔利班壓迫的婦女和女孩，還會幫助被迫逃離家園的人和該國的少數宗教族群。從先前敘利亞難民計畫每人8000英鎊（約台幣31萬元）費用來計算的話，這項針對阿富汗難民的安置計畫總費用約在2億英鎊。

強生表示，「我們應該感謝那些所有在過去20年間，與我們一起努力讓阿富汗變得更好的人，其中有許多人，特別是婦女，現在迫切需要我們的幫助，我很自豪英國能夠採取這種方式幫助他們在英國安全地生活。」他也強調，希望能和其他國家一起分擔責任，防止阿富汗發生「人道主義緊急情況」。

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