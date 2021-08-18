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英男大生穿防彈衣自拍！機艙擠滿人撤離畫面曝　遊阿富汗被罵翻

▲▼英男大生穿防彈衣自拍！機艙擠滿人撤離畫面曝。（圖／翻攝自推特）

▲英男大生穿防彈衣自拍！機艙擠滿人撤離畫面曝。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

各國正加緊腳步撤離在阿富汗的公民，英國一名正在當地旅遊的21歲男大生也順利搭乘軍機離開，他也公開了當時在軍機內的畫面，可以看到他穿著防彈背心，所有人都盤腿坐在機艙地上，只有少部分的人戴口罩。

就讀拉夫堡大學（Loughborough University）物理系的勞特利奇（Miles Routledge）13日抵達阿富汗首都喀布爾旅行，結果塔利班組織攻下喀布爾後，他持續在社群網站更新近況等待撤離。最終他在17日搭乘英國軍機抵達杜拜，他也在網路上公開了機上畫面，可以看到他穿著防彈背心，所有人都盤腿坐在機艙地上，只有少部分的人戴口罩。

勞特利奇向BBC表示，他感到精疲力盡但如釋重負，並感謝部署在當地的英軍協助公民撤離，「皆大歡喜的結局，多虧了英國軍隊傑出的人員才能在杜拜機場降落，一切安全！」英國外交部發言人提到，他們已和勞特利奇取得聯繫，但也強調，他們早在8月6日就發出旅行警告，要求英國公民立刻離開阿富汗。

勞特利奇日前曾在推特發文表示，「我不想去倫敦、不想去西班牙，當我在Google搜尋『世界上10大危險國家』後，排在首個旅行目的地的就是阿富汗，當時我想英國和美國還在那邊，那肯定是相當安全的。」

他當初花了1280歐元購買機票和辦簽證，且這也不是他第一次去危險地區旅行；勞特利奇在兩年前就曾去過車諾比核災現場，自此之後他就開始想嘗試更多危險旅遊。不過也有許多人批評，他無視旅遊警示，國家卻必須浪費一個機位帶他回來，簡直是太愚蠢了。

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