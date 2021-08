英男大生穿防彈衣自拍！機艙擠滿人撤離畫面曝　遊阿富汗被罵翻

▲英男大生穿防彈衣自拍!機艙擠滿人撤離畫面曝。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

各國正加緊腳步撤離在阿富汗的公民,英國一名正在當地旅遊的21歲男大生也順利搭乘軍機離開,他也公開了當時在軍機內的畫面,可以看到他穿著防彈背心,所有人都盤腿坐在機艙地上,只有少部分的人戴口罩。

就讀拉夫堡大學(Loughborough University)物理系的勞特利奇(Miles Routledge)13日抵達阿富汗首都喀布爾旅行,結果塔利班組織攻下喀布爾後,他持續在社群網站更新近況等待撤離。最終他在17日搭乘英國軍機抵達杜拜,他也在網路上公開了機上畫面,可以看到他穿著防彈背心,所有人都盤腿坐在機艙地上,只有少部分的人戴口罩。

勞特利奇向BBC表示,他感到精疲力盡但如釋重負,並感謝部署在當地的英軍協助公民撤離,「皆大歡喜的結局,多虧了英國軍隊傑出的人員才能在杜拜機場降落,一切安全!」英國外交部發言人提到,他們已和勞特利奇取得聯繫,但也強調,他們早在8月6日就發出旅行警告,要求英國公民立刻離開阿富汗。

