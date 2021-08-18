龜尾3歲女童餓死案出爐！「外婆」生母一審判8年刑　涉嫌調包女嬰

▲女童從去年8月就慘遭金女活活餓死，屍體今年2月才發現。（圖／翻攝自Youtube@실화 On）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道龜尾市3歲女童生前慘遭22歲的母親（實為胞姊）金姓女子遺棄公寓、最後屍體腐爛，女童48歲的「外婆」石姓女子在經過多次DNA鑑定後，證實為女童的親生母親，其涉嫌在金女生產時，將自己的女童（即死亡女童）與金女的女兒調包。對此，大邱地院金泉支院召開一審，判處石女8年徒刑。

根據《韓聯社》報導，大邱地方法院金泉之院刑事2庭單獨法官徐青雲（서청운）於昨（17）日針對被以調包嬰兒、藏匿女童屍體等罪嫌起訴的石姓女子召開一審法庭，其認定石女的行為是侵害親權、養育權的重大犯罪，「被告石女在親生女兒金某生下女兒後，潛入婦產科調包嬰兒，女童屍體被發現後，為隱匿犯罪行為，竟積極協助藏屍。」

法官表示，綜合石女與死亡女童的DNA鑑定結果、血型、其他諸多事項等，可以確定金某所扶養的「女兒」，其實就是被告石女誕下的女嬰，石女就是死亡女童的親生母親。

法官推測，石女可能從金某2018年3月30日分娩到4月8日出院期間，趁機潛入婦產科調包嬰兒，因為金女出院時帶走的女嬰肚臍上，還掛著夾臍帶鉗，且分離的肚臍被放進隱形眼鏡盒內保管，近期在鑑定中隱眼保管盒驗出死亡女童的DNA，證實金某出院時帶走的女嬰與被告石女誕下的女嬰為同一人。

法官表示，「雖然無法得知金某親生女兒的下落，但即便被告石女再怎麼否認其罪嫌，考量到死亡女童是被告石女的親生女兒、石女曾掉包金某生下的女嬰等事項，其調包的犯罪事實毫無任何能起疑心的餘地。」

據悉，22歲的金某於今年6月4日的一審法庭上被宣判20年徒刑。

►3歲萌娃餓死屍腐案一審出爐！「胞姊」重判20年 曝去年8月就棄屍

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast