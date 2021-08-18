南韓恐成阿富汗翻版？美承諾「絕無裁減駐軍計畫」：不會背叛盟友

▲美國白宮國安顧問蘇利文17日針對阿富汗事態在記者會上進行答覆。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府決定從阿富汗撤軍，最後導致塔利班組織（神學士，Taliban）趁機占領19個省份、順利奪下首都喀布爾的總統府，此事態引發包括台灣、南韓在內的美國同盟國擔憂，深怕一旦未來發展不符合美國利益，阿富汗事件會重演。美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）對此解釋，拜登總統並未計畫裁減駐韓、駐歐美軍。

根據《韓聯社》報導，蘇利文於當地時間17日在美國白宮召開記者會，現場有人提問，總統拜登在16日的談話中曾經表示，美軍日後絕對不會在不符合美國利益的地區犧牲，「韓國是否包括在內？」

對此，蘇利文強調美軍駐阿富汗的情況與南韓、歐洲、台灣等在根本上就屬於完全截然不同的問題，「就像拜登總統平常反覆說的話一樣，目前拜登總統並沒有打算從南韓、歐洲裁減我國軍隊。」

▲美國海軍陸戰隊12日在南韓慶尚北道浦項迎日灣進行美韓聯軍演的事前演練。（圖／達志影像）

蘇利文解釋，就算並非處於內戰時期，美軍依舊為了保護盟國、對抗外部敵對勢力，長久以來維持在南韓與歐洲的駐軍。

報導指出，過去川普政府多次向外界放出可能會縮減駐韓美軍、駐德美軍等消息，且要求德國與南韓政府應該增額在軍費分攤上的負擔，拜登在競選總統時就痛批川普的行為根本就是「壓榨盟友」，突顯出重視美韓同盟關係的態度。

據悉，川普曾經於2020年7月不滿德國軍費分攤的問題，表示將會裁減駐德美軍3分之1的兵力，不過隨著拜登當選新任總統，便於今年4月推翻川普的決定，反而增添500名兵力駐德。

▲漢福瑞營位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地，3日營內停滿裝甲車。（圖／達志影像）

如今國際情勢多變且極為敏感，蘇利文在白宮記者會上的說明，其實也可以做為美國回應北韓（朝鮮）平壤當局的態度。北韓朝鮮勞動黨副部長、金正恩的胞妹金與正才於10日在談話中以強烈措辭抨擊美韓聯合軍演，表示唯有美國從南朝鮮（南韓）完全撤軍，朝鮮半島（韓半島）才能重拾和平。

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