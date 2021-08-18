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日本疫情空前嚴峻　菅義偉推動「3支柱」防疫對策

▲▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

因COVID-19疫情嚴峻，日本政府今天正式宣佈擴大「緊急事態宣言」適用對象。首相菅義偉表示，確診病例急增，疫情空前嚴峻，將推動「3支柱」防疫對策。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情居高不下，日本政府今天決定本月20日擴大實施「緊急事態宣言」，目前東京都、大阪府6地實施緊急事態宣言，20日起追加京都府、靜岡縣等7地，共13地，實施期延長至9月12日。

防疫層級僅次於「緊急事態宣言」的「防止蔓延等重點措施」目前適用於北海道、福島縣、石川縣、愛知縣、滋賀縣與熊本縣等6地，20日起追加包括宮城縣、山梨縣、富山縣等10縣，共16道縣。

菅義偉今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會表示，傳染力強的Delta變異株導致疫情急速擴大，將推動包括確保足夠的醫療量能體制、防疫、疫苗接種這「3支柱」防疫對策。到本月底為止，近半數日本民眾可完成2劑COVID-19疫苗接種，要解除緊急事態宣言的前提就要確保足夠的醫療量能體制。

▲▼日本疫情,日本醫院,手術,醫護人員。（圖／路透）

▲ 日本醫院醫護人員。（圖／路透）

菅義偉說，目前日本各地新增確診病例急增，疫情蔓延情況空前，重症者人數增加，住院者、居家或在旅館療養者也急速增加。保健所（衛生所）的體制、醫療體制緊迫，尤其是以首都圈為主的地區情況嚴峻。

他表示，政府的使命就是守護人民的性命，疫情急速擴大之際，要建立有需求的人都能接受治療的醫療體制，讓即使是居家療養的人，在病情急遽惡化時也能接受治療是政府的當務之急。同時，為了盡量減少確診病例新增，推動疫苗施打工作仍需持續進行。

他說，考慮到目前各地確診病例、病床數等情況，為了建立足夠因應的醫療量能體制，決定延長「緊急事態宣言」的實施期（由8月31日延長至9月12日），期盼官民合作共度危機。

他還表示，知道很多居家療養的患者感到很不安，政府將促使自治體（都道府縣市區町村）或各地的醫療機關能合作，讓患者可順利聯繫。為了加強醫師的電話問診，將提高醫師的診療薪資。此外也會在各地建立氧氣提供體制，在醫院等地開設氧氣站。

他說，上個月引進的中和抗體藥可使得重症化風險降低7成，這是劃時代的藥物，政府將充分確保中和抗體藥的數量，今後不僅是醫院，在防疫旅館等也可用來治療病患。將針對50歲以上者、有慢性病者使用，以防重症化。

▲▼日本疫情,日本疫苗。（圖／路透）

▲ 日本民眾接種疫苗。（圖／路透）

為了避免疫情擴大，菅義偉呼籲實施緊急事態宣言的地區，百貨公司、大型購物中心等人潮聚集之地要控制進場人數。此外，也籲請民眾盡量不要旅行、返鄉探親，外出購物的次數減半，以減少人流。

菅義偉說，去年春天很多企業實施遠距上班等措施，達到出勤者減少7成的人流減少目標，期盼目前8月中旬盂蘭盆節長假後，企業也能再度達成這樣的目標。

持續被籲請縮短營業時間、停供酒類的業者，政府將早日交付配合防疫的補助金。補助企業支付員工休業津貼的「雇用調整助成金」、緊急小額資金等的特別措施也將延長實施。將新撥款3000億日圓（約新台幣765億元）補助金，讓全國都道府縣市町村可支援業者。

有關這次緊急事態宣言的發佈，日本閣員之間曾討論是否針對全國各地發佈。菅義偉說，但因各地疫情、醫療體制不同，如果針對全國各地發佈的話，對有些縣來說，可能造成過度規範。（編輯：劉學源）

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