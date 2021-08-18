海地強震1419死！教堂倒塌多人遭埋　台灣建築公司員工幫助救援

▲ 海地強震已經奪走1400多條性命。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社海地英人村17日綜合外電報導

台灣友邦海地最近發生規模7.2強震，摧毀當地「聖母無染原罪教堂」，所幸在一家台灣建設公司員工幫助下，救出困在瓦礫堆下的兩個人。

法新社報導，海地歷史悠久的「聖母無染原罪教堂」（Immaculate Conception Church）建有鐘樓，黃色牆壁與當地蔚藍熱帶天空形成鮮明對比，一直是所在地英人村（Les Anglais）的驕傲。

但海地南部14日早上8時29分發生規模7.2強震，導致這座教堂的正面及尖塔在幾秒鐘內變成一堆瓦礫，至少有17人被倒塌的牆壁和屋頂壓死，還有多名信徒埋在其中。

教區神父安德瑞（Wilson Exantus Andre）表示，在一家台灣建築公司員工緊急提供重型設備幫助下，救出了困在瓦礫堆下的兩個人。當時這家公司正好在附近作業。

海地搜救人員昨天使用重型設備及徒手，尋找地震後埋在倒塌建築物下的倖存者。與此同時，海地也正面臨風暴來襲，恐導致更多災害。

海地民防機構昨天公布初步傷亡總數顯示，這場強震迄今造成1419人死亡、6900人受傷。官員指出，這場地震也摧毀逾3萬7000棟房舍。（譯者：陳正健／核稿：林治平）