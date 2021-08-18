塔利班戰士「亂槍掃射」逃難人群！婦孺頭部爆血倒地　恐怖畫面曝

NOW - Taliban fighters everywhere outside #Kabul airport, fire shots as crowds try to enter the facility.pic.twitter.com/a7dfG7SQZa — Disclose.tv (@disclosetv) August 17, 2021

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班快速攻佔阿富汗，15日拿下首都喀布爾，大批民眾嚇得湧入機場，一心想搭上出境的飛機。塔利班為維持秩序，派出戰士在機場外圍巡邏，甚至持槍掃射嘗試翻圍牆進入的民眾。外媒記者捕捉到有婦女頭部中槍倒地，現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。

影片中可見，一名持槍塔利班戰士一面走近大批人群，一面對空鳴槍，受到驚嚇的民眾見狀趕緊往四面八方逃跑；另一名戰士趴在水泥墩上，槍口對準遠方密集的人潮後開火。機場外民眾不乏老弱婦孺，在塔利班戰士威嚇之下慌忙躲避，過程中不斷傳來零星槍響。

▼ 畫面可能引起不適，請慎入。

*GRAPHIC WARNING* Taliban fighters use gunfire, whips, sticks and sharp objects to maintain crowd control over thousands of Afghans who continue to wait for a way out, on airport road. At least half dozen were wounded while I was there, including a woman and her child. #Kabul pic.twitter.com/a2KzNPx07R — Marcus Yam 文火 (@yamphoto) August 17, 2021

《洛杉磯時報》特派記者文火（Marcus Yam）也在推特上寫下，「數千名阿富汗人持續在前往機場的路上等待出路，塔利班武裝份子使用槍枝、鞭子、棍棒及尖銳物來維持秩序。我在那裡時至少有6人受傷，包括一名婦女和她的孩子。」

文火親自拍下的照片中，可見一名婦女頭部被擊中爆血，重傷躺在地上，一旁幼童被一名男子抱在懷中，頭部滿是血跡，兩眼翻白，看來傷勢嚴重。此外，文火還捕捉到阿富汗民眾掩面痛哭、合力抬起傷者等畫面。

CNN報導，就讀喀布爾大學的22歲阿富汗女學生艾哈邁德（Aisha Ahmad）也是16日湧入機場逃難的人潮其中之一，她看見塔利班警察推著人群，強迫他們離開機場，倒地的婦女和幼童遭人群踩踏，彷彿世界末日一般，一度以為自己會就此死去。她最終沒能搭機離開，對於未完成的大學學業及未來感到擔心又害怕。

艾哈邁德向CNN表示，「人們不太出門，他們不知道生活恢復正常後會變成什麼樣子。他們（塔利班）會強迫店家在禮拜時間關門嗎？不去清真寺會被罰嗎？他們會強迫人去嗎？沒有人知道。」

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