「攀飛機」自拍視角曝光！阿富汗逃難者擠爆　向人群揮手比讚

記者吳美依／綜合報導

阿富汗民兵組織塔利班即將重返執政，大量平民湧入首都喀布爾（Kabul）機場與停機坪，設法跳上正要起飛的美軍C-17運輸機，甚至有人攀上起落架、以肉身阻擋，也因此造成傷亡。一名逃難男子成功爬上美方飛機後，拿出手機拍攝攝「逃難者視角」的震撼影片，畫面也在社群媒體上瘋傳，但他如今卻生死未卜。

影片中，一名阿富汗男子與其他逃難者擠在飛機機翼之下，隨著飛機滑行即將起飛，興奮向跑道旁的同胞揮手、比讚。他時而將鏡頭轉向自己，時而拍攝飛機其他部位以及留在家鄉的人們。

綜合外媒報導，這段影片於16日拍攝，17日起在社群媒體上瘋傳，並且獲得社交媒體情報公司Storyful證實真實性。拍攝者當時看起來健康平安，但如今生死未卜。

▲阿富汗逃難者攀上飛機後的視角。（圖／翻攝自YouTube／WeB QooF）

塔利班15日進入首都後，喀布爾機場出現逃難潮，部分民眾試圖攀上飛機、阻撓起飛，釀成死傷，一些人從飛機上墜落、卡在起落架內死亡。美國官員表示，喀布爾機場的混亂局面釀成7死，其中2名武裝男性遭美軍擊斃。

美方一度暫停撤離行動，但喀布爾機場17日似乎已經恢復秩序，美軍在跑道兩側布置鐵絲網，並且出動阿帕契直升機驅離平民，而人們也排隊登上前往西班牙、法國、印度、英國及美國的救援航班。

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