桃捷總座遭爆與多名女下屬「連結」　不倫事蹟PTT瘋傳

▲桃捷總經理蒲鶴章遭爆與多名女下屬關係曖昧，本刊3度直擊蒲帶一名蘇姓女主管進摩鐵，而當時他仍是已婚身分。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週五，桃園捷運公司對外宣布，受肺炎疫情衝擊，今年度虧損預估將超過9億元，未來會積極爭取中央補助，希望減少損失。事實上，桃捷還有一大隱憂，就是總經理蒲鶴章缺乏誠信，甚至涉及不法！

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去年10月，本刊接獲桃捷內部人士爆料，指控已婚的蒲鶴章與多名女下屬關係曖昧，為釐清真相，本刊展開為期1個月的跟拍，結果3度直擊蒲帶一名蘇姓女主管進摩鐵，形跡鬼祟，證實爆料非空穴來風。

掌握充分證據之後，本刊決定報導蒲鶴章婚外情的新聞，也在出刊前致電蒲進行查證，蒲則告訴本刊，早已與元配離婚，並應記者要求，翻拍身分證正反面傳給本刊確認，當時他身分證正面的換發日期為去年6月23日，背面配偶欄則是空白，蒲強調，自己是在單身狀態下與同樣單身的蘇女交往，並非婚外情，希望本刊不要報導。

由於本刊沒有公權力，無法確認蒲鶴章的身分證真假，只能相信他的說法，未予報導，但本刊事後又陸續接獲爆料，指控蒲為了保住官位，故意將身分證P圖變造、欺騙媒體。今年初，甚至有網友在PTT直接點名蒲與蘇女偷情，還說本刊明明握有證據，卻被「河蟹」，讓本刊的公信力受損。

為釐清真相，本刊多方查證，今年4月從權威管道得知，蒲鶴章的離婚日期確實造假，為了遏阻類似的不法行徑，本刊4月底正式控告蒲涉犯「行使變造特種文書罪」，全案由檢察官調查中，另一方面，本刊最近也透過管道確認，蒲真正登記離婚的日期是去年11月25日，而非去年6月，換句話說，本刊拍到他與蘇女偷情時，蒲仍是已婚身分，蒲明顯說謊。

整起事件要起於去年10月，當時本刊接獲桃捷員工爆料，指控蒲鶴章與多名女下屬關係曖昧，甚至有徇私偏袒之嫌，由於桃捷總經理有公務員身分，理應受到監督，於是本刊才展開為期1個月的跟監拍攝。



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