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桃捷總座遭爆與多名女下屬「連結」　不倫事蹟PTT瘋傳

桃捷總經理蒲鶴章遭爆與多名女下屬關係曖昧，本刊3度直擊蒲帶一名蘇姓女主管進摩鐵，而當時他仍是已婚身分。（翻攝桃園市政府官網）

▲桃捷總經理蒲鶴章遭爆與多名女下屬關係曖昧，本刊3度直擊蒲帶一名蘇姓女主管進摩鐵，而當時他仍是已婚身分。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週五，桃園捷運公司對外宣布，受肺炎疫情衝擊，今年度虧損預估將超過9億元，未來會積極爭取中央補助，希望減少損失。事實上，桃捷還有一大隱憂，就是總經理蒲鶴章缺乏誠信，甚至涉及不法！  

蒲鶴章（前排右5）與蘇女（前排左1）是上司與下屬的關係。（翻攝桃捷臉書）

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去年10月，本刊接獲桃捷內部人士爆料，指控已婚的蒲鶴章與多名女下屬關係曖昧，為釐清真相，本刊展開為期1個月的跟拍，結果3度直擊蒲帶一名蘇姓女主管進摩鐵，形跡鬼祟，證實爆料非空穴來風。

掌握充分證據之後，本刊決定報導蒲鶴章婚外情的新聞，也在出刊前致電蒲進行查證，蒲則告訴本刊，早已與元配離婚，並應記者要求，翻拍身分證正反面傳給本刊確認，當時他身分證正面的換發日期為去年6月23日，背面配偶欄則是空白，蒲強調，自己是在單身狀態下與同樣單身的蘇女交往，並非婚外情，希望本刊不要報導。

去年11月，蒲鶴章翻拍身分證給本刊，誆稱去年6月就已離婚。（蒲鶴章提供）

去年11月，蒲鶴章翻拍身分證給本刊，誆稱去年6月就已離婚。（蒲鶴章提供）

由於本刊沒有公權力，無法確認蒲鶴章的身分證真假，只能相信他的說法，未予報導，但本刊事後又陸續接獲爆料，指控蒲為了保住官位，故意將身分證P圖變造、欺騙媒體。今年初，甚至有網友在PTT直接點名蒲與蘇女偷情，還說本刊明明握有證據，卻被「河蟹」，讓本刊的公信力受損。

為釐清真相，本刊多方查證，今年4月從權威管道得知，蒲鶴章的離婚日期確實造假，為了遏阻類似的不法行徑，本刊4月底正式控告蒲涉犯「行使變造特種文書罪」，全案由檢察官調查中，另一方面，本刊最近也透過管道確認，蒲真正登記離婚的日期是去年11月25日，而非去年6月，換句話說，本刊拍到他與蘇女偷情時，蒲仍是已婚身分，蒲明顯說謊。

2020/10/30，20：39，桃捷總經理蒲鶴章下班後直奔下屬蘇女（圖）住處附近暗巷，接蘇上車。（翻攝桃捷臉書）

整起事件要起於去年10月，當時本刊接獲桃捷員工爆料，指控蒲鶴章與多名女下屬關係曖昧，甚至有徇私偏袒之嫌，由於桃捷總經理有公務員身分，理應受到監督，於是本刊才展開為期1個月的跟監拍攝。


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