阿富汗難民緊抓不放！　美軍C-17起落架內發現人體遺骸





▲阿富汗難民肉身擋美軍機起飛，部分人抓住起落架甚至躲在內部跟著飛機起飛。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

塔利班進入阿富汗首都喀布爾後，逃難民眾湧入國際機場，部分人更企圖攔截美軍軍機，希望能成功上機離開。美軍C-17運輸機起飛時被阿富汗人圍繞的畫面，更受到全球關注和熱議，此前傳出有阿富汗難民卡在起落架內死亡的消息，如今美軍證實的確在起落架輪艙內發現人體遺骸；目前該架軍機已經停飛，美軍也展開調查。

美國空軍於當地時間周二（17日）在一項最新聲明中指出，在哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）起飛的一架C-17運輸機，在卡達的烏代德（Al Udeid）空軍基地降落後，於起落架內部發現人體遺骸，「該架飛機目前被扣留，在下次起飛前將提供時間收集剩下遺骸，並對飛機進行調查。」

美軍表示該架C-17運輸機降落在哈米德卡爾扎伊國際機場後，準備將疏散平民所需的設備卸下，但周圍突然湧上數百個企圖逃難的阿富汗平民，由於機組員在當下情況判定無法將貨物卸下，於是決定關閉艙門緊急起飛離開。

值得注意的是，CNN指出該架降落在哈米德卡爾扎伊國際機場的C-17運輸機，與超量載運640位阿富汗難民離開的C-17運輸機，並非同一架飛機，後者是在當地周日（15日）起飛。

