桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

圖、文／鏡週刊

除了被本刊直擊3度偷吃女下屬，蒲鶴章之前也曾捲入偷吃人妻的桃色官司，他被人妻的丈夫提告指控，2013年5月至2014年7月間，與人妻W女偷情。

▲蒲鶴章曾捲入偷吃人妻疑雲，被人妻的丈夫告上新竹地方法院（圖／鏡週刊提供，下同）。

判決書指出，W女與蒲鶴章2人是同學，求學期間曾短暫交往過，分手後各自結婚，但在某次同學會中重逢，當時蒲與W女都住新竹，2人的小孩也常在同一個溜冰場溜冰，重逢後2人互動頻繁，也因此引起W女丈夫的猜疑，最後甚至導致2人離婚。

W女的丈夫透過通訊軟體，得知妻子多次向友人談起與蒲鶴章偷情的細節，就連2人的私密性事都形容得鉅細靡遺，憤而控告蒲侵害配偶權，並求償100萬元。

根據判決內容，W女曾告訴友人：「他（蒲鶴章）說跟我在一起像喝了100罐蠻牛，都不覺得累，我上次問他可不可以縮短時間…我（蒲）其實對丁字褲不是很感興趣，可是偏偏妳穿了我就受不了，他寫的，然後他就會提醒要我約會時穿…」

W女也曾告訴友人，蒲鶴章2度背叛妻子跟她交往，說：「念書時我就是第三者，那時他女朋友已在他家住7年了，他媽媽早就把人家當媳婦，後來他也娶了那個…他老婆以前就懷疑過我，還拿我FB的照片問了他2次，說我們怎麼認識的？」另外，W女也透露曾問過蒲：「我坐這台車如果有頭髮掉下來，你老婆會不會發現？」蒲則回應：「不會啦！那我下次再開另外一台來接你好了！」

雖然法院調出的通聯紀錄顯示，W女確實與蒲鶴章有聯繫，但因她辯稱與友人提到的情節，都是自己的幻想，且與友人的對話中，都沒有提及蒲的全名，僅以「蒲公」稱呼，蒲也否認與W女偷情，加上沒抓姦在床，法官最後以證據不足為由，去年4月判蒲勝訴、不用賠償，但相關內容都被寫進公開判決。



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