　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

圖、文／鏡週刊

除了被本刊直擊3度偷吃女下屬，蒲鶴章之前也曾捲入偷吃人妻的桃色官司，他被人妻的丈夫提告指控，2013年5月至2014年7月間，與人妻W女偷情。

蒲鶴章曾捲入偷吃人妻疑雲，被人妻的丈夫告上新竹地方法院（圖）。 

▲蒲鶴章曾捲入偷吃人妻疑雲，被人妻的丈夫告上新竹地方法院（圖／鏡週刊提供，下同）。

判決書指出，W女與蒲鶴章2人是同學，求學期間曾短暫交往過，分手後各自結婚，但在某次同學會中重逢，當時蒲與W女都住新竹，2人的小孩也常在同一個溜冰場溜冰，重逢後2人互動頻繁，也因此引起W女丈夫的猜疑，最後甚至導致2人離婚。

W女的丈夫透過通訊軟體，得知妻子多次向友人談起與蒲鶴章偷情的細節，就連2人的私密性事都形容得鉅細靡遺，憤而控告蒲侵害配偶權，並求償100萬元。

根據判決內容，W女曾告訴友人：「他（蒲鶴章）說跟我在一起像喝了100罐蠻牛，都不覺得累，我上次問他可不可以縮短時間…我（蒲）其實對丁字褲不是很感興趣，可是偏偏妳穿了我就受不了，他寫的，然後他就會提醒要我約會時穿…」

已婚的蒲鶴章3年前接任桃捷總經理後，緋聞不斷。（翻攝桃園市政府官網）

W女也曾告訴友人，蒲鶴章2度背叛妻子跟她交往，說：「念書時我就是第三者，那時他女朋友已在他家住7年了，他媽媽早就把人家當媳婦，後來他也娶了那個…他老婆以前就懷疑過我，還拿我FB的照片問了他2次，說我們怎麼認識的？」另外，W女也透露曾問過蒲：「我坐這台車如果有頭髮掉下來，你老婆會不會發現？」蒲則回應：「不會啦！那我下次再開另外一台來接你好了！」

雖然法院調出的通聯紀錄顯示，W女確實與蒲鶴章有聯繫，但因她辯稱與友人提到的情節，都是自己的幻想，且與友人的對話中，都沒有提及蒲的全名，僅以「蒲公」稱呼，蒲也否認與W女偷情，加上沒抓姦在床，法官最後以證據不足為由，去年4月判蒲勝訴、不用賠償，但相關內容都被寫進公開判決。


更多鏡週刊報導
【桃捷總座猛偷吃5】與女下屬婚外情還造假身分證　求證蒲鶴章結果出爐
【桃捷總座猛偷吃】頻帶女主管戰摩鐵　揭桃捷總座蒲鶴章證件造假偽單身
【桃捷總座猛偷吃1】遭爆與多名女下屬「連結」　他的不倫事蹟PTT也瘋傳

 

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
特斯拉「國道神拉」閃死神！切道急躲工程車　影片曝光車誰開的
周揚青交往10天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下
G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了
王瞳痛揭「被狂操20年」沒能懷孕：身體早出狀況！　2原因不敢
史上最貴iPhone 13發表日期曝！　4款新機配備1強大新

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1黑車驚悚翻3圈影片曝　她「超冷靜6次OMG」獲讚：ESP介入嗎

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

「房仲神器洩個資」北北桃千名房仲遭查　檢警證實已立案

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」濃煙沖天

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光

快訊／台中夜間驚傳「女子墜14樓」　頭顱破裂、臟器外露慘死

快訊／新北五股民宅起火！1男嗆傷緊急送醫

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

詐騙集團「靠一招」征服女人心　20到80歲全淪陷！警跪：真的無解

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

國1黑車驚悚翻3圈影片曝　她「超冷靜6次OMG」獲讚：ESP介入嗎

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

「房仲神器洩個資」北北桃千名房仲遭查　檢警證實已立案

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」濃煙沖天

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光

快訊／台中夜間驚傳「女子墜14樓」　頭顱破裂、臟器外露慘死

快訊／新北五股民宅起火！1男嗆傷緊急送醫

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

詐騙集團「靠一招」征服女人心　20到80歲全淪陷！警跪：真的無解

美軍證實C-17起落架發現「人體遺骸」！　阿富汗難民硬攀機慘死

海地強震近2000死萬人受傷！　人群擠爆醫院直接死在門外

謝淑薇不敵美國天才少女高芙　辛辛那提網賽首輪止步

特斯拉「國道神拉」閃死神！切道急躲工程車　影片曝光車誰開的

54年「水陸兩用古董車」百萬有找！車底多2螺旋槳淹水秒變船

夏天「躲冷氣房」也會中暑？中醫師教你「捏一下」秒判斷！

拍打辣個男人爭金牌！POPCAT作者出香蕉君版本　台灣世界第二

經期伴隨牙痛　醫直呼「人間煉獄」！多吃3款食物可避免

獨／小蠻自豪「巨大奶量」驚呆泌乳師　下床「腳底沒知覺」邵翔一把抱起！

國1黑車驚悚翻3圈影片曝　她「超冷靜6次OMG」獲讚：ESP介入嗎

以為腸絞痛　3月大女娃日狂噴15次「血絲土石流」真相出爐

社會熱門新聞

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

倒垃圾被當逃逸移工！離譜上銬逮看護再丟包

奧運銅牌文姿云合約訴訟燒1年　前經紀爆料

快訊／國3「紅斑馬碰撞工程車」釀2傷

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

獨／竹北小鱷蹺家失聯　正妹馴鱷師哽咽求協尋

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

領款＋傳票是詐騙？正妹女警衝到郵局逆轉勸：給錢吧

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

3個月娃臉「狂冒粉肉芽」！醫驚喊長菜花　感染源是爸爸

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面