　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

圖、文／鏡週刊

桃園捷運公司總經理蒲鶴章驚傳偷吃女下屬，更誇張的是，被抓包後他還將身分證造假，誆稱單身！本刊去年10、11月間，3度拍到蒲帶女下屬進摩鐵，但他接受查證時，傳了去年6月補發的身分證照片，強調早已離婚。 

 2020/10/31，00：03，蒲鶴章（圖）深夜帶蘇女進摩鐵幽會3小時，隔日凌晨才離開。（小圖翻攝桃園市政府官網）

▲2020/10/31，00：03，蒲鶴章深夜帶蘇女進摩鐵幽會3小時，隔日凌晨才離開。（圖／鏡週刊提供，下同）

事後本刊又陸續接獲爆料，指蒲將身分證P圖蒙混，甚至有網友在PTT指本刊被桃捷「河蟹」，為了查證蒲是否身分證造假，本刊今年4月對蒲提告涉犯行使變造特種文書等罪，近日確認蒲去年11月底才離婚，遭本刊直擊與小三頻繁幽會期間仍是已婚身分，如此欺瞞社會大眾、缺乏誠信的行徑，法所難容。

這起事件起於去年10月，本刊接獲桃捷內部人士爆料，指控已婚的蒲鶴章與多名女下屬關係曖昧，為釐清真相，本刊展開為期一個月的跟拍，結果3度直擊蒲帶1名蘇姓女主管進摩鐵，形跡鬼祟，證實爆料非空穴來風。

掌握充分證據後，本刊決定報導蒲鶴章婚外情的新聞，並在出刊前致電蒲進行查證，蒲則告訴本刊，他早已和元配離婚，並應記者要求，翻拍身分證正反面傳給本刊確認，當時他身分證正面的換發日期為去年6月23日，背面配偶欄則是空白，強調他是在單身的狀態下，與同是單身的蘇女交往，並非婚外情，希望本刊瞭解，不要報導。

去年11月，蒲鶴章翻拍身分證給本刊，誆稱去年6月就已離婚。（蒲鶴章提供）

去年11月，蒲鶴章翻拍身分證給本刊，誆稱去年6月就已離婚。（蒲鶴章提供）

由於本刊不具公權力，無法確認蒲鶴章傳來的身分證真偽，只能眼見為憑，暫信他的說法，未予報導，但事後本刊又陸續接獲爆料，指控蒲為了保住官位，故意將身分證P圖變造、欺騙媒體。今年4月12日，甚至有網友在PTT直接點名蒲與蘇女偷情，還說本刊明明握有證據，卻被「河蟹」，才未報導這項醜聞。

為了釐清真相，本刊除繼續多方追查，同時認為蒲若身分證造假，已涉犯行使變造特種文書等罪，為遏阻類似的不法行徑，於是在4月28日向士林地檢署提告，全案由檢察官調查中；另一方面，本刊最近也接獲確切消息，指蒲真正登記離婚的日期是去年11月25日，而非去年6月，亦即本刊拍到他與蘇女偷情時仍是已婚身分，蒲明顯說謊。

本刊直擊，蒲鶴章與蘇女的幽會模式相當固定，蘇傍晚6點多下班後，會先開車回家，蒲大約1個小時後才駕車離開公司，前往蘇住處附近的偏僻小巷接蘇上車，還會先疑神疑鬼地到處亂繞，確定沒被跟監，才滑進摩鐵，結束後再送蘇回到小巷解散，行跡十分鬼祟。

2020/10/30，20：39，桃捷總經理蒲鶴章下班後直奔下屬蘇女（圖）住處附近暗巷，接蘇上車。（小圖翻攝桃捷臉書）

2020/10/30，21：09，蒲鶴章帶蘇女進摩鐵前，先到處亂繞，確定沒被跟監，才放心進入。

本刊調查，蒲鶴章與蘇女碰面的暗巷，距離桃捷公司約10公里，位置偏僻，平時人煙十分稀少，晚上9點過後幾乎杳無人跡，且只要一有人車靠近，野狗就會吠叫，就像自動警報器。

本刊在去年10月30日、11月20、23日晚間，共3次直擊蒲鶴章載蘇女進摩鐵，模式如出一轍，頻頻開房的2人，看似戀情正熾熱，蒲蘇2人幽會不僅模式固定，連摩鐵都同一家，根據該摩鐵的官網資訊顯示，雙人房共有4個房型，房內有開放式衛浴及浴缸，平日休息2個小時或3小時都有，價位也不同。

擁有高學歷，又是桃捷成立至今最年輕的總經理，蒲鶴章原本前途無量，卻背著老婆與女下屬偷情，更離譜的是，被抓包還扯謊誆稱單身，如今東窗事發，除了桃捷理當斷然處置，他所涉及的不法情節，也有待檢方偵辦釐清。

蒲鶴章（前排右5）與蘇女（前排左1）是上司與下屬的關係。（翻攝桃捷臉書）


更多鏡週刊報導
【桃捷總座猛偷吃1】遭爆與多名女下屬「連結」　他的不倫事蹟PTT也瘋傳
【桃捷總座猛偷吃2】直擊摩鐵老司機好會躲　與偷情女伴碰面還有「警報器」
【桃捷總座猛偷吃3】四天內二度開房辦事　他們下班急搞不倫連制服都沒脫

 

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
特斯拉「國道神拉」閃死神！切道急躲工程車　影片曝光車誰開的
周揚青交往10天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下
G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了
王瞳痛揭「被狂操20年」沒能懷孕：身體早出狀況！　2原因不敢
史上最貴iPhone 13發表日期曝！　4款新機配備1強大新

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1黑車驚悚翻3圈影片曝　她「超冷靜6次OMG」獲讚：ESP介入嗎

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

「房仲神器洩個資」北北桃千名房仲遭查　檢警證實已立案

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」濃煙沖天

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光

快訊／台中夜間驚傳「女子墜14樓」　頭顱破裂、臟器外露慘死

快訊／新北五股民宅起火！1男嗆傷緊急送醫

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

詐騙集團「靠一招」征服女人心　20到80歲全淪陷！警跪：真的無解

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

國1黑車驚悚翻3圈影片曝　她「超冷靜6次OMG」獲讚：ESP介入嗎

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

「房仲神器洩個資」北北桃千名房仲遭查　檢警證實已立案

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」濃煙沖天

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！130cm從水溝拉起畫面曝光

快訊／台中夜間驚傳「女子墜14樓」　頭顱破裂、臟器外露慘死

快訊／新北五股民宅起火！1男嗆傷緊急送醫

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

詐騙集團「靠一招」征服女人心　20到80歲全淪陷！警跪：真的無解

美軍證實C-17起落架發現「人體遺骸」！　阿富汗難民硬攀機慘死

海地強震近2000死萬人受傷！　人群擠爆醫院直接死在門外

謝淑薇不敵美國天才少女高芙　辛辛那提網賽首輪止步

特斯拉「國道神拉」閃死神！切道急躲工程車　影片曝光車誰開的

54年「水陸兩用古董車」百萬有找！車底多2螺旋槳淹水秒變船

夏天「躲冷氣房」也會中暑？中醫師教你「捏一下」秒判斷！

拍打辣個男人爭金牌！POPCAT作者出香蕉君版本　台灣世界第二

經期伴隨牙痛　醫直呼「人間煉獄」！多吃3款食物可避免

獨／小蠻自豪「巨大奶量」驚呆泌乳師　下床「腳底沒知覺」邵翔一把抱起！

國1黑車驚悚翻3圈影片曝　她「超冷靜6次OMG」獲讚：ESP介入嗎

金鍾國又被Cue尹恩惠..開場就暴怒N次　劉在錫叮嚀他「跟智孝交往別公開」

社會熱門新聞

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

快訊／泰山工廠深夜大火！火光照亮天空「異味飄散」

桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

倒垃圾被當逃逸移工！離譜上銬逮看護再丟包

奧運銅牌文姿云合約訴訟燒1年　前經紀爆料

快訊／國3「紅斑馬碰撞工程車」釀2傷

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

獨／竹北小鱷蹺家失聯　正妹馴鱷師哽咽求協尋

桃捷總座「偷吃黑歷史」起底　人妻大讚他：像喝100罐蠻牛

領款＋傳票是詐騙？正妹女警衝到郵局逆轉勸：給錢吧

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

威力彩「7號碼離奇相同」！網傻：中獎了

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

G奶正妹5秒片吸爆450萬人　口罩下的美貌曝光了

3個月娃臉「狂冒粉肉芽」！醫驚喊長菜花　感染源是爸爸

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面