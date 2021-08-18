桃捷總座「偽單身」偷吃女下屬！　摩鐵大戰全直擊

圖、文／鏡週刊

桃園捷運公司總經理蒲鶴章驚傳偷吃女下屬，更誇張的是，被抓包後他還將身分證造假，誆稱單身！本刊去年10、11月間，3度拍到蒲帶女下屬進摩鐵，但他接受查證時，傳了去年6月補發的身分證照片，強調早已離婚。

▲2020/10/31，00：03，蒲鶴章深夜帶蘇女進摩鐵幽會3小時，隔日凌晨才離開。（圖／鏡週刊提供，下同）

事後本刊又陸續接獲爆料，指蒲將身分證P圖蒙混，甚至有網友在PTT指本刊被桃捷「河蟹」，為了查證蒲是否身分證造假，本刊今年4月對蒲提告涉犯行使變造特種文書等罪，近日確認蒲去年11月底才離婚，遭本刊直擊與小三頻繁幽會期間仍是已婚身分，如此欺瞞社會大眾、缺乏誠信的行徑，法所難容。

這起事件起於去年10月，本刊接獲桃捷內部人士爆料，指控已婚的蒲鶴章與多名女下屬關係曖昧，為釐清真相，本刊展開為期一個月的跟拍，結果3度直擊蒲帶1名蘇姓女主管進摩鐵，形跡鬼祟，證實爆料非空穴來風。

掌握充分證據後，本刊決定報導蒲鶴章婚外情的新聞，並在出刊前致電蒲進行查證，蒲則告訴本刊，他早已和元配離婚，並應記者要求，翻拍身分證正反面傳給本刊確認，當時他身分證正面的換發日期為去年6月23日，背面配偶欄則是空白，強調他是在單身的狀態下，與同是單身的蘇女交往，並非婚外情，希望本刊瞭解，不要報導。

由於本刊不具公權力，無法確認蒲鶴章傳來的身分證真偽，只能眼見為憑，暫信他的說法，未予報導，但事後本刊又陸續接獲爆料，指控蒲為了保住官位，故意將身分證P圖變造、欺騙媒體。今年4月12日，甚至有網友在PTT直接點名蒲與蘇女偷情，還說本刊明明握有證據，卻被「河蟹」，才未報導這項醜聞。

為了釐清真相，本刊除繼續多方追查，同時認為蒲若身分證造假，已涉犯行使變造特種文書等罪，為遏阻類似的不法行徑，於是在4月28日向士林地檢署提告，全案由檢察官調查中；另一方面，本刊最近也接獲確切消息，指蒲真正登記離婚的日期是去年11月25日，而非去年6月，亦即本刊拍到他與蘇女偷情時仍是已婚身分，蒲明顯說謊。

本刊直擊，蒲鶴章與蘇女的幽會模式相當固定，蘇傍晚6點多下班後，會先開車回家，蒲大約1個小時後才駕車離開公司，前往蘇住處附近的偏僻小巷接蘇上車，還會先疑神疑鬼地到處亂繞，確定沒被跟監，才滑進摩鐵，結束後再送蘇回到小巷解散，行跡十分鬼祟。

本刊調查，蒲鶴章與蘇女碰面的暗巷，距離桃捷公司約10公里，位置偏僻，平時人煙十分稀少，晚上9點過後幾乎杳無人跡，且只要一有人車靠近，野狗就會吠叫，就像自動警報器。

本刊在去年10月30日、11月20、23日晚間，共3次直擊蒲鶴章載蘇女進摩鐵，模式如出一轍，頻頻開房的2人，看似戀情正熾熱，蒲蘇2人幽會不僅模式固定，連摩鐵都同一家，根據該摩鐵的官網資訊顯示，雙人房共有4個房型，房內有開放式衛浴及浴缸，平日休息2個小時或3小時都有，價位也不同。

擁有高學歷，又是桃捷成立至今最年輕的總經理，蒲鶴章原本前途無量，卻背著老婆與女下屬偷情，更離譜的是，被抓包還扯謊誆稱單身，如今東窗事發，除了桃捷理當斷然處置，他所涉及的不法情節，也有待檢方偵辦釐清。



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