阿富汗「閃電淪陷」！北約秘書長：領導人不對抗塔利班致悲劇

▲塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電

北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格17日表示，為協助盟國從阿富汗撤離人員，正全力維持喀布爾國際機場運作。他還說，阿富汗領導人不站出來對抗塔利班導致淪陷悲劇。

阿富汗在塔利班重新掌權後，美國及歐洲正試圖加速當地的撤離任務，長年在阿富汗執行軍事行動的北大西洋公約組織（NATO）成員國大使17日召開緊急會議，商討最新情勢。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）17日舉行記者會表示，對在阿富汗發生的事情深感悲痛，北約當務之急是確保盟國人員以及曾幫助西方國家的阿富汗人安全撤離，北約工作人員正日以繼夜工作，協助空中管制、燃油和通訊，全力維持喀布爾國際機場的運作。

▲人們試圖進入阿富汗喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場。（圖／路透）

他表示，塔利班必須尊重所有希望離開的人安全離開，且所有阿富汗男性、女性和兒童都應該過上安全和有尊嚴的生活，權力必須和平移轉給一個具有包容性的政府。

不過，美國及北約撤軍後導致塔利班快速攻城掠地，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃，最終讓塔利班重新掌權，北約受到外界批評，德國總理梅克爾（Angela Merkel）所屬基督教民主黨（CDU）黨魁拉謝特（Armin Laschet）形容，阿富汗任務是北約史上「最大徹底失敗」。

▲塔利班戰士在阿富汗喀布爾乘坐車輛。（圖／路透）

在美國總統拜登16日發表談話，將阿富汗淪陷歸咎於自身領導人與軍隊棄械投降後，史托騰柏格17日也說，阿富汗領導人未能站出來對抗塔利班，也未能實現阿富汗人迫切想要的和平解決方案，是阿富汗領導人的失敗導致這場悲劇。

但史托騰柏格也承認，北約過去20年在阿國投入大量投資，但崩潰卻是如此迅速突然，需從中汲取教訓。

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