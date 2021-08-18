印度「渣男」許願1年約會365女！他天天換女友…背後原因藏洋蔥

▲拉姆每天跟不同女生約會，而且各種年齡層都是他的約會對象。（圖／翻攝自Facebook／Sunder Ramu，下同）

記者閔文昱／綜合報導

印度一名叫拉姆（Sunder Ramu）的男子，每天與不同女性約會，無論何種年紀、種族與婚姻狀況，都能成為他的約會對象，甚至還發起「365天約會計畫」（365 meal dates），希望在一年內和365名女子約會，讓不少人批評他是個「花花公子」。然而，在看似風流的行為背後，其實隱藏著「賦予女性權力」的重要意識。

綜合外媒報導，拉姆是名印度的演員、攝影師，為了打破印度社會男女不平等的現象，期望兩性能在無拘束的情況下交流，他在2015年1月開始「365天約會計畫」，主要在臉書、推特或是朋友介紹下和女性交往。「女友們」的年齡職業不拘，從21歲到105歲都有，雖然進度有些延遲，但目前還是成功和335名女子約會。

拉姆表示，約會地點、食物等都由女方決定，但她們必須替這場約會買單，而拉姆會將約會對象和約會情形拍下後放上臉書，並評論約會對象與約會情況。而每天約會省下來的費用，他會捐給貧困族群、老人小孩或是動保團體。

據了解，拉姆計畫的動機源自2012年的「德里輪姦案」，6名男子犯下在公車上性侵23歲女大生的殘忍暴行，讓拉姆意識到「女權」觀念在印度是多麼的薄弱，因此希望透過這樣的方式，吸引更多人關注兩性問題，並實現性別平等。

拉姆的作法引發不少爭議，有人批評他是「花花公子」，但他卻認為「自己並非尋找愛情或一夜情」，只是想要凸顯印度兩性不平等的問題，不過他也坦承，有些對象真的令他一見鍾情，「幾乎每天都墜入愛河」，他曾愛過老年婦女、已婚女性還有不同種族的對象。

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