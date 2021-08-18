塔利班承諾：禁止對女性施暴　伊斯蘭法律框架「不會歧視婦女」

▲塔利班承諾，不會對女性施暴。（資料照／路透）

記者林彥臣／綜合報導

塔利班政權再度班師回朝阿富汗，由於塔利班政權過去侵害女權的黑歷史相當惡名昭彰，包括禁止女性接受教育、強迫女童童婚等等，讓全球都關切阿富汗政權變天後，女權變化。對此塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，不會對女性施暴，但國際社會也應該尊重他們的核心價值。

根據CNN報導，穆賈希德表示，阿富汗不會有對女性施暴的行為，可以向國際社會保證，不用擔心這件事，但國際社會也應該尊重塔利班的「核心價值觀」。

1996年塔利班第一次佔領阿富汗時，這個遜尼派的伊斯蘭教組就制定了嚴格的規定，包括女性的罩衫必須從頭到腳都遮住，也不能學習、就業、單獨旅行，塔利班在當時的統治下，還禁止電視、音樂與非伊斯蘭教的節日。

▲但是被問到「伊斯蘭法律框架」，塔利班發言人始終沒有提供具體定義。（資料照／路透）



穆賈希德強調， 在伊斯蘭法律的框架內不會有針對婦女的暴力行為，也不會對婦女歧視，塔利班將會在伊斯蘭教的範圍內，保證她們的所有權利。

但是穆賈希德並沒有提供「伊斯蘭法律框架」的具體定義細節。

被問到女性是否可以就業時，穆賈希德說，婦女的權利將在伊斯蘭教法的框架內確定，在社會的所有部門，需要她們的地方，都將在這個框架內。

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