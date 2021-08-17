俄新型運輸機「飛行中起火」！急轉墜地大爆炸3死　過程全被拍下

▲俄新型運輸機「飛行中起火」，急轉墜地大爆炸釀3死。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯軍方一架運輸機原型機（Ilyushin Il-112V）17日在莫斯科試飛時，飛機機翼突然冒出巨大火焰，數秒後在空中翻轉，機腹朝上墜地並發生大爆炸，導致3名機組成員全部不幸罹難。俄羅斯國家技術集團（Rostec）事後已成立特別調查委員會，調查飛機起火及墜毀的原因。

根據俄塔社（ИТАР-ТАСС）報導，事件發生在俄羅斯莫斯科，一架伊爾-112V原型機（Ilyushin Il-112V）17日準備降落庫賓卡機場時，右側的發動機突然起火燃燒，飛機開始向右邊傾斜且失去速度，幾秒後墜落在距離機場跑道1.5公里處的地面，同時引發劇烈爆炸，濃煙烈焰直竄空中。

當時飛機上有3名機組人員，右機翼的發動機起火後，飛行員曾經向機場塔台傳達消息，並試圖讓飛機遠離住宅大樓。飛機墜毀後，沒有造成任何地面人員傷亡，不過3名機組人員均不幸罹難。

據悉，伊爾-112V原型機為俄國聯合航空製造公司 （United Aircraft Corporation）開發、製造及測試，俄國軍方希望用其取代舊型的安托諾夫An-26及An-24（Antonov An-26、Antonov An-24）。

事故發生後，聯合航空製造公司的主要控股公司俄羅斯國家技術集團（Rostec）表示，他們目前已成立由政府相關機構人員、飛機製造商及研究機構專家參與的特別調查委員會，將釐清飛機起火及墜毀的詳細原因。

В Подмосковье разбился военно-транспортный самолёт Ил-112. На борту находились трое человек. pic.twitter.com/0CcIT18s6Y — baza (@bazabazon) August 17, 2021

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