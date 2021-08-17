　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄新型運輸機「飛行中起火」！急轉墜地大爆炸3死　過程全被拍下

▲▼俄羅斯軍機原型機試飛時失事墜毀　機組人員或已喪生。（圖／翻攝自推特）

▲俄新型運輸機「飛行中起火」，急轉墜地大爆炸釀3死。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯軍方一架運輸機原型機（Ilyushin Il-112V）17日在莫斯科試飛時，飛機機翼突然冒出巨大火焰，數秒後在空中翻轉，機腹朝上墜地並發生大爆炸，導致3名機組成員全部不幸罹難。俄羅斯國家技術集團（Rostec）事後已成立特別調查委員會，調查飛機起火及墜毀的原因。

根據俄塔社（ИТАР-ТАСС）報導，事件發生在俄羅斯莫斯科，一架伊爾-112V原型機（Ilyushin Il-112V）17日準備降落庫賓卡機場時，右側的發動機突然起火燃燒，飛機開始向右邊傾斜且失去速度，幾秒後墜落在距離機場跑道1.5公里處的地面，同時引發劇烈爆炸，濃煙烈焰直竄空中。

當時飛機上有3名機組人員，右機翼的發動機起火後，飛行員曾經向機場塔台傳達消息，並試圖讓飛機遠離住宅大樓。飛機墜毀後，沒有造成任何地面人員傷亡，不過3名機組人員均不幸罹難。

據悉，伊爾-112V原型機為俄國聯合航空製造公司 （United Aircraft Corporation）開發、製造及測試，俄國軍方希望用其取代舊型的安托諾夫An-26及An-24（Antonov An-26、Antonov An-24）。

事故發生後，聯合航空製造公司的主要控股公司俄羅斯國家技術集團（Rostec）表示，他們目前已成立由政府相關機構人員、飛機製造商及研究機構專家參與的特別調查委員會，將釐清飛機起火及墜毀的詳細原因。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
68歲女星宣布懷孕！　孩子爸29歲「被tag才知道」傻了
票選最難吃泡麵　網點名這一款：沒有之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄新型運輸機「飛行中起火」！急轉墜地大爆炸3死　過程全被拍下

阿富汗總統落跑…副總統率兵堅守「最後據點」：永不向塔利班低頭

阿富汗曾有「璀璨夜景」與洋裝正妹的美好時光　蘇聯入侵後全毀了

阿富汗現狀曝光！塔利班開坦克上街、女性躲家中　人民活在恐懼裡

阿富汗逃難潮過後　機場一地「殘破拖鞋」！她心碎：被世界拋棄

認定塔利班為恐怖組織！　臉書宣布：禁止相關帳號及支持言論

阿富汗淪陷！南韓大使館已完成「最後撤離」　外交部長談未來計畫

3難民硬爬C-17摔死　起飛前「上百人狂擠」畫面曝！阿帕契出動驅離

塔利班爽拿美國970槍枝！迫砲、手榴彈滿貨櫃　直升機「開箱片」曝

快訊／日本全面擴大延長緊急事態　疫情「災難級失控」！

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

楊洋一講「小可愛們」就大笑場XD　「樹上唱RAP猜字」大家都知道！他傻眼了

俄新型運輸機「飛行中起火」！急轉墜地大爆炸3死　過程全被拍下

阿富汗總統落跑…副總統率兵堅守「最後據點」：永不向塔利班低頭

阿富汗曾有「璀璨夜景」與洋裝正妹的美好時光　蘇聯入侵後全毀了

阿富汗現狀曝光！塔利班開坦克上街、女性躲家中　人民活在恐懼裡

阿富汗逃難潮過後　機場一地「殘破拖鞋」！她心碎：被世界拋棄

認定塔利班為恐怖組織！　臉書宣布：禁止相關帳號及支持言論

阿富汗淪陷！南韓大使館已完成「最後撤離」　外交部長談未來計畫

3難民硬爬C-17摔死　起飛前「上百人狂擠」畫面曝！阿帕契出動驅離

塔利班爽拿美國970槍枝！迫砲、手榴彈滿貨櫃　直升機「開箱片」曝

快訊／日本全面擴大延長緊急事態　疫情「災難級失控」！

雷／日版《她很漂亮》重現下雨名場面！中島健人緊抱小芝風花…傘GG了

4個月前高調邀頂流加盟！　最衰陸綜「2嘉賓出事遭封殺」網開酸了

奪冠功臣陳文杰怕對不起林桑　還被念「打球沒有靈魂」

C-17運輸機「硬擠640人」　美軍：超出計劃但仍放飛

快訊／台中200萬名車「撞翻4車」爛掉！4人受傷　現場畫面曝光

比佛利40小時內被交易2次　「剛效忠灰熊」又被送到灰狼換2前鋒

當隊長率兄弟奪冠　王威晨：連聊天都是季冠軍

洪雪珍／當年薪百萬是個假議題　怎麼辦？

嬰兒「倒插水桶」露雙腳待救！　姊姊曬衣服撞見火速抱起叫大人

國際熱門新聞

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

阿富汗副總統堅守最後據點：絕不投降

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

21歲女「同時嫁5兄弟」！羞曝：晚上都很忙

飛最危險國家探險　他下機阿富汗就淪陷！

塔利班無法無天！擬定12歲起「性奴清單」

逃難潮過後　機場一地「殘破拖鞋」

即／日本全面擴大延長緊急事態　疫情災難級失控！

640人湧上C-17　美軍機組員決定全帶走

上百阿富汗人擠進美軍機畫面曝

阿富汗曾有亞洲最現代紡織廠 女性穿洋裝受高等教育

更多熱門

相關新聞

只因抽一根菸！停車場大爆炸666台車燒毀

只因抽一根菸！停車場大爆炸666台車燒毀

南韓忠清南道天安市一棟住商混合公寓的地下停車場發生大爆炸，然而在調閱監視器影像後，令人無語的起火原因也隨之曝光！只見一名男子坐在車上，正當他準備點燃嘴巴含著的菸，座車卻突然爆炸起火燃燒，最後燒到僅剩骨架，該名男子身受2度灼傷，現場666台車輛受到波及。

塔利班下一步？

塔利班下一步？

美國退、中國進！？

美國退、中國進！？

俄大使讚：喀布爾交給塔利班更安全

俄大使讚：喀布爾交給塔利班更安全

巴基斯坦爆炸12死　手榴彈擊婦幼

巴基斯坦爆炸12死　手榴彈擊婦幼

關鍵字：

俄羅斯爆炸

讀者迴響

熱門新聞

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

手搖飲連14天「人氣飲品買1送1」

她為家庭含淚遭性侵　女兒1句話讓全家傻了

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

美妝網美湧入上萬則霸凌瘋狂跟監　父親節險跳樓

威力彩21.5億　兌獎方式一次看

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

台中夜間女子墜樓　頭顱破裂亡

3個月娃臉「狂冒粉肉芽」！醫驚喊長菜花　感染源是爸爸

大7吃麥當勞　神技貼壁過台北大魔王

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！網一看驚豔了

快訊／竹北「不咬人鱷魚」找到了！從水溝拉起畫面曝光

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面