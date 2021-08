阿富汗總統落跑…副總統率兵堅守「最後據點」：永不向塔利班低頭

▲阿富汗副總統薩利赫(Amrullah Saleh)。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

美國撤軍後,塔利班(Taliban)迅速攻占阿富汗首都喀布爾,總統甘尼(Ashraf Ghani)棄國逃難,搭機逃往塔吉克。副總統薩利赫(Amrullah Saleh)則選擇留在阿富汗,駐守在政府軍最後的據點,並稱自己永不投降,「我永遠、永遠、在任何情況下都不會向塔利班恐怖分子低頭。」

阿富汗極端組織塔利班(Taliban)15日攻進首都喀布爾,並且佔領總統府宣告戰爭結束。對此,薩利赫15日在推特發文表示,他仍在自己的國家,與人民在一起,「我永遠、永遠、在任何情況下都不會向塔利班恐怖分子低頭。我永遠不會背叛我的英雄馬蘇德(Ahmad Shah Massoud)。我不會讓數百萬聽我說話的人失望。我永遠不會與塔利班同在一個屋檐下。絕不。」

▲武裝組織塔利班攻入阿富汗首都喀布爾。(圖/路透)

綜合外媒報導,薩利赫目前退守至喀布爾東北部的潘傑希爾峽谷(Panjshir Valley),此處也有越來越多反塔利班勢力集結。有畫面顯示,薩利赫似乎正與他的前導師、著名的反塔利班戰士「潘傑希爾之獅」馬蘇德的兒子指揮一支民兵部隊,目標是組建游擊隊,對抗塔利班。

薩利赫17日稱,根據阿富汗憲法,在總統缺席、逃跑、辭職或死亡的情況下,第一副總統將成為看守政府的總統,「我目前在我的國家,是合法的看守總統。我正在與各方領導人接觸,以獲得他們的支持和共識。」

An anti-Taliban coalition seems to be forming, including Vice President @AmrullahSaleh2 and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud - they are in Panjsher, about three hours drive from Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/EbuF1UXlNY